Король Британії: війна проти України розтоптала свободу і зруйнувала життя

Британський король Чарльз III заявив, що вторгнення росії в Україну загрожує безпеці Європи.

Сьогодні британський король виступив у німецькому парламенті.

Про це повідомляє Euronews.

"Лихо війни повернулося в Європу, загарбницька війна проти України принесла неймовірні страждання багатьом невинним людям. Безпека Європи, а також наші демократичні цінності перебувають під загрозою. Але світ не стояв осторонь... ми можемо черпати мужність у нашій єдності", – заявив британський монарх.

Чарльз III вже не вперше говорить на тему війни росії проти України. В лютому він відвідав військовий табір у графстві Вілтшир на півдні Англії, де зустрівся з військовослужбовцями ЗСУ.

Тоді король Чарльз III поспілкувався з українськими військовими і поспостерігав, як вони освоюють британські танки Challenger 2, САУ AS90 та різні види артилерії.

Навчання українських військових у Великій Британії стартувало у липні минулого року. Загалом за 6 місяців британські інструктори навчили майже 10 000 українських військових. З січня цього року в Британії заплановано навчання для ще 19,2 тисячі українських солдатів і офіцерів.