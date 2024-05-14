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Король Чарльз ІІІ покарав компанії, які досі працюють у росії

14 травня 2024, 15:55
Король Чарльз ІІІ покарав компанії, які досі працюють у росії
Король заявив, що його надихає те, що Сполучене Королівство та їхні союзники залишаються в авангарді міжнародних зусиль з підтримки України у важкі часи.

Король Великої Британії Чарльз ІІІ покарав компанії, які продовжують діяльність на території росії під час продовження війни в Україні.

Про це пише Telegraph.

Йдеться про американську корпорацію Kimberly-Clark, яка займається випуском продукції для охорони здоров’я, особистої, професійної та промислової гігієни, а також південнокорейську Samsung, яка продовжує продавати техніку в рф за "сірими схемами", попри заяви про припинення діяльності на території країни.

Тому британський монарх вирішив позбавити почесних орденів ці корпорації. Як і покійна мама Єлизавета ІІ, Чарльз ІІІ активно публічно підтримує Україну в часи, коли вона бореться за своє майбутнє та незалежність.

Зокрема, король заявив, що його надихає те, що Сполучене Королівство та їхні союзники залишаються в авангарді міжнародних зусиль з підтримки України у важкі часи.

"Моє серце з усіма постраждалими, коли я згадую про них у своїх думках і молитвах", – зазначав Чарльз ІІІ у другі роковини великої війни.

У червні 2023 року британський суверен зустрівся з Денисом Шмигалем та іншими політичними та громадськими діячами з України під час заходу, де обговорювали відновлення України.

 

війна в Україніросія-агресорКороль Чарльз III

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