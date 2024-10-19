Король Чарльз вперше після лікування раку вирушив у далеку поїздку

Англійський монарх король Чарльз вперше після діагностування раку вирушив у далеку поїздку. Разом із дружиною Каміллою він прибув до Австралії.

Вперше за 13 років правлячий британський монарх відвідує цю країну.

Королівське подружжя прибуло до Сіднея на літаку Королівських ВПС Австралії в п'ятницю ввечері, їх зустріли прем'єр-міністр Ентоні Албанезе, генерал-губернатор Австралії Сем Мостін і прем'єр-міністр штату Новий Південний Уельс Кріс Міннс.

Під час перебування у Австралії король проведе зустрічі та інтерв'ю, пара відвідує Сідней і Канберру протягом шести днів, а потім відправиться на зустріч глав урядів Співдружності на Самоа.

Ця зустріч проводиться раз на два роки. Ця буде першою для короля на посаді глави організації.