Король Данії вдруге приїхав до Гренландії

Приїзд короля став відповіддю на триденне перебування у Копенгагені нового прем'єра-міністра острова Єнса-Фредеріка Нільсена.

Монарх Данії Фредерік X прибув до Гренландії, яку відвідує вже вдруге за трохи більше року свого правління.

Про це пише Associated Press.

Приїзд короля став відповіддю на триденне перебування у Копенгагені нового прем'єра-міністра острова Єнса-Фредеріка Нільсена. Фредерік має познайомитися з членами уряду та поспілкуватися з простими гренландцями під час традиційного для регіону "кавобрейку".

Король стверджує, що "не виконує жодну місію, а просто насолоджується часом", проте візит має велике символічне значення на тлі заяв президента США Дональда Трампа про бажання приєднати острів "з міркувань національної безпеки".

Більшість населення Гренландії не хоче входження до складу Сполучених Штатів, проте й статус напівавтономного регіону Данії має все менше прихильників. Під час парламентських виборів лунали заклики до незалежності.