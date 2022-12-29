Матеріали:
Теми:
СПОРТ

Король футболу Пеле помер у віці 82 років

29 грудня 2022, 21:57
Король футболу Пеле помер у віці 82 років
Фото: Google
Король футболу роками боровся зі страшною хворобою.
У вічність відійшов легендарний бразилець, повідомляє AP News.
 
Сумну новину підтвердила і донька ексфутболіста. Останні дні свого життя Пеле провів у лікарні разом зі своєю сім'єю, яка до останнього була з ним.
 
Протягом останніх років життя легенда був змушений регулярно навідуватися до лікарень. Спочатку бразилець тривалий час лікувався від хвороби нирок. Проте справжнім ударом став рак товстої кишки. Восени 2021 року йому зробили першу операцію та провели курс хімієтерапії. Через це Король футболу ледь не щомісяця лягав до клініки.
 
Зрештою, впоратися з хворобою не вдалося. У квітні 2022-го в пацієнта виявили нові пухлини – цього разу в легенях, кишківнику та печінці. Перманентні процедури призвели до того, що імунітет 82-річного Пеле остаточно ослаб. Останнім часом організм перестав відповідати на лікування. Відтак, медики зосередилися на тому, щоб полегшити біль, переставши боротися з хворобою.
 
Майже усю свою професійну кар'єру Пеле провів у рідному "Сантосі", якому віддав понад 20 років свого життя.
 
Пеле тричі ставав чемпіоном світу, 5 разів чемпіоном Бразилії, по два рази вигравав Кубок Лібертадорес та Міжконтинентальний кубок.
 
Останні роки у професійному спорті він провів у МЛС у складі "Нью-Йорк Космос", з яким також ставав чемпіоном.
футболбразиліяПеле

Останні матеріали

США не злякалися ядерної балаканини кремля. Що Трамп і Маск не розуміють в ядерних загрозах росії – Філліпс О’Брайен
Політика
США не злякалися ядерної балаканини кремля. Що Трамп і Маск не розуміють в ядерних загрозах росії – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2022, 15:38
Інструмент тролінгу. росія тішиться через перетворення Ілона Маска на корисного ідіота – Джулія Девіс
Cуспільство
Інструмент тролінгу. росія тішиться через перетворення Ілона Маска на корисного ідіота – Джулія Девіс
Переклад iPress – 29 грудня 2022, 12:02
США повинні дякувати Україні. Світ уникнув жорстокої альтернативної реальності, в якій Америка покинула Україну – Енн Епплбом
Cуспільство
США повинні дякувати Україні. Світ уникнув жорстокої альтернативної реальності, в якій Америка покинула Україну – Енн Епплбом
Переклад iPress – 29 грудня 2022, 09:15
Лампочка Енгельса. Атаки по російських стратегічних об'єктах ускладнюють москві подальше руйнування енергосистеми України – New York Times
Політика
Лампочка Енгельса. Атаки по російських стратегічних об'єктах ускладнюють москві подальше руйнування енергосистеми України – New York Times
Переклад iPress – 28 грудня 2022, 13:04
Від Бахмуту до Заходу. Шість факторів, які визначатимуть зимову війну росії в Україні – Wall Street Journal
Політика
Від Бахмуту до Заходу. Шість факторів, які визначатимуть зимову війну росії в Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 грудня 2022, 11:29
Без росії. Як має бути побудована безпека в Європі після перемоги України – Ніколя Тензер
Політика
Без росії. Як має бути побудована безпека в Європі після перемоги України – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 28 грудня 2022, 09:03
путіну байдуже, скільки загине на фронті. Про безуспішні спроби росіян просуватися на Донбасі попри втрати – Том Купер
Політика
путіну байдуже, скільки загине на фронті. Про безуспішні спроби росіян просуватися на Донбасі попри втрати – Том Купер
Переклад iPress – 27 грудня 2022, 22:50
Критичний візит Володимира Зеленського до Вашингтона. Як президент України викривав приховану непристойність Заходу – The New Yorker
Політика
Критичний візит Володимира Зеленського до Вашингтона. Як президент України викривав приховану непристойність Заходу – The New Yorker
Переклад iPress – 27 грудня 2022, 14:53
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється