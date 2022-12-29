Король футболу Пеле помер у віці 82 років

Король футболу роками боровся зі страшною хворобою.

У вічність відійшов легендарний бразилець, повідомляє AP News.

Сумну новину підтвердила і донька ексфутболіста. Останні дні свого життя Пеле провів у лікарні разом зі своєю сім'єю, яка до останнього була з ним.

Протягом останніх років життя легенда був змушений регулярно навідуватися до лікарень. Спочатку бразилець тривалий час лікувався від хвороби нирок. Проте справжнім ударом став рак товстої кишки. Восени 2021 року йому зробили першу операцію та провели курс хімієтерапії. Через це Король футболу ледь не щомісяця лягав до клініки.

Зрештою, впоратися з хворобою не вдалося. У квітні 2022-го в пацієнта виявили нові пухлини – цього разу в легенях, кишківнику та печінці. Перманентні процедури призвели до того, що імунітет 82-річного Пеле остаточно ослаб. Останнім часом організм перестав відповідати на лікування. Відтак, медики зосередилися на тому, щоб полегшити біль, переставши боротися з хворобою.

Майже усю свою професійну кар'єру Пеле провів у рідному "Сантосі", якому віддав понад 20 років свого життя.

Пеле тричі ставав чемпіоном світу, 5 разів чемпіоном Бразилії, по два рази вигравав Кубок Лібертадорес та Міжконтинентальний кубок.

Останні роки у професійному спорті він провів у МЛС у складі "Нью-Йорк Космос", з яким також ставав чемпіоном.