Король Іспанії підтримав Україну у різдвяному привітанні

Війна, яка відбувається на кордонах деяких країн-партнерів ЄС та союзників по НАТО, зачіпає не лише Україну, а має глобальне значення, і безпека Іспанії "також постраждала"

Цьогорічне різдвяне послання короля Іспанії Феліпе VI було присвячене вторгненню рф в Україну, повідомляє El Pais.

"2022 рік був - і залишається - складним і важким. Як і останні кілька років взагалі не були легкими. Коли ми думали, що подолали найгірше з пандемії, у лютому росія вторглася в Україну, і з того часу ми стали свідками 10 місяців війни, яка вже спричинила такий рівень руйнувань та розрухи, який важко уявити в нашій повсякденній реальності. Ми стали свідками страждання українського народу і продовжуємо з глибоким сумом переживати втрату тисяч людських життів", - заявив іспанський король.

Він висловив свої співчуття до всіх українських біженців в Іспанії та нагадав, що війна відбувається на кордонах деяких країн-партнерів ЄС та союзників по НАТО, а отже, "вона зачіпає не лише Україну, а має глобальне значення", і що безпека Іспанії "також постраждала".

На додаток до внеску у військове зміцнення Східної Європи, Іспанія "приєдналася до переважної більшості міжнародного співтовариства у підтримці України і підтвердила свою прихильність тому, що суверенітет, територіальна цілісність і незалежність держав є невід'ємними принципами міжнародного порядку, заснованого на правилах".