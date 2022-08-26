НОВИНИРуслан Багінський створив для королеви капелюшок на знак подяки за підтримку Британією України
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Королева Британії прийняла подарунок від українського дизайнера
Фото: Укрінформ
Королева Великої Британії Єлизавета ІІ прийняла в дар капелюшок від українського дизайнера
Про це дизайнер написав у Інстаграмі, передає Укрінформ.
"Її Величність королева Єлизавета ІІ погодилася прийняти фірмовий капелюшок із України", - йдеться у дописі.
Як повідомлялося, 24 серпня перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова передала послу Великої Британії Мелінді Сіммонс капелюшок від дизайнера Руслана Багінського для королеви Єлизавети ІІ.
Руслан Багінський - український дизайнер головних уборів та аксесуарів, засновник бренду Ruslan Baginskiy.
У лютому 2020 року перша леді України Олена Зеленська вдягла головний убір Ruslan Baginskiy на прийом до Папи Римського.
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26 08 2022 11:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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