Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Королева Данії Маргрете II офіційно зреклася престолу, наступником стане її син

14 січня 2024, 17:56
Королева Данії Маргрете II офіційно зреклася престолу, наступником стане її син
Wolfgang Rattay/Reuters
Данська королева Маргрете ІІ сьогодні підписала декларацію про зречення від престолу на користь її старшого сина.

Про це повідомляє британська газета The Guardian

Королем автоматично стає її 55-річний син Фредеріка, він буде королем Фрелеріком Х.

Про його новий титул оголосить премʼєр-міністр країни Метте Фредеріксен на балконі палацу Крістіансбор.

Тисячі людей зібралися на вулицях Копенгагена, щоб попрощатися з Маргрете, яка стала першим монархом Данії за майже 900 років, що добровільно зрікся престолу. 

Вона правила 52 роки.

Згідно з протоколом, церемонії коронації не було, оскільки це не передбачає конституція країни. 

Королева Маргрете вирушить до Амалієнборга, палацового комплексу в Копенгагені, що є зимовою резиденцією данської королівської родини. Нові ж король та королева проведуть у Крістіансборзі захід для спеціально запрошених гостей.

Пізніше запустять почесний салют і зроблять 27 пострілів. Королівський прапор на палаці Крістіана IX знімуть і піднімуть на палаці Фредеріка VIII в Амалієнборзі.

 
ДаніякоролькоролеваФредерік Х

Останні матеріали

Не для того, щоб перемогти. Фальшиві путінські суперники не можуть навіть зберегти серйозне обличчя – Джулія Девіс
Політика
Не для того, щоб перемогти. Фальшиві путінські суперники не можуть навіть зберегти серйозне обличчя – Джулія Девіс
Переклад iPress – 12 січня 2024, 14:27
російська влада зневажає свій народ. Єгері ФСБ перетворилися на браконьєрів у злочинній путінській державі – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Політика
російська влада зневажає свій народ. Єгері ФСБ перетворилися на браконьєрів у злочинній путінській державі – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 12 січня 2024, 11:28
Момент істини. Чи здатен Захід на дорослі вчинки? – Джеймс Шерр
Політика
Момент істини. Чи здатен Захід на дорослі вчинки? – Джеймс Шерр
Переклад iPress – 12 січня 2024, 09:00
США та їхні проросійські (з)радники. Як було втрачено найкращий шанс виграти війну в Україні – Washington Post
Політика
США та їхні проросійські (з)радники. Як було втрачено найкращий шанс виграти війну в Україні – Washington Post
Переклад iPress – 11 січня 2024, 16:49
Україна – це все, що стоїть на шляху варварів, що хочуть домінувати у світі. Захід має 10 місяців, щоб її врятувати – Пол Мейсон
Політика
Україна – це все, що стоїть на шляху варварів, що хочуть домінувати у світі. Захід має 10 місяців, щоб її врятувати – Пол Мейсон
Переклад iPress – 11 січня 2024, 12:29
Війна на виснаження. Україна та росія обмінюються повітряними ударами, а на лінії фронту просування немає попри запеклі бої – Том Купер
Політика
Війна на виснаження. Україна та росія обмінюються повітряними ударами, а на лінії фронту просування немає попри запеклі бої – Том Купер
Переклад iPress – 10 січня 2024, 23:45
Провал США в Україні заохотить Іран, Північну Корею і Китай. Три речі, які допоможуть перемогти росію – генерал Бен Годжес
Політика
Провал США в Україні заохотить Іран, Північну Корею і Китай. Три речі, які допоможуть перемогти росію – генерал Бен Годжес
Переклад iPress – 10 січня 2024, 16:52
Новий уряд Польщі випробовує стратегію
Політика
Новий уряд Польщі випробовує стратегію "заміни еліти". ПіС обирає партизанську тактику проти Туска – Натан Алан-Лі
Переклад iPress – 10 січня 2024, 12:39
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється