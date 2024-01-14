Королева Данії Маргрете II офіційно зреклася престолу, наступником стане її син
Про це повідомляє британська газета The Guardian.
Королем автоматично стає її 55-річний син Фредеріка, він буде королем Фрелеріком Х.
Про його новий титул оголосить премʼєр-міністр країни Метте Фредеріксен на балконі палацу Крістіансбор.
Тисячі людей зібралися на вулицях Копенгагена, щоб попрощатися з Маргрете, яка стала першим монархом Данії за майже 900 років, що добровільно зрікся престолу.
Вона правила 52 роки.
Згідно з протоколом, церемонії коронації не було, оскільки це не передбачає конституція країни.
Королева Маргрете вирушить до Амалієнборга, палацового комплексу в Копенгагені, що є зимовою резиденцією данської королівської родини. Нові ж король та королева проведуть у Крістіансборзі захід для спеціально запрошених гостей.
Пізніше запустять почесний салют і зроблять 27 пострілів. Королівський прапор на палаці Крістіана IX знімуть і піднімуть на палаці Фредеріка VIII в Амалієнборзі.