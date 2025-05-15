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Королівська родина Катару подарує Трампу пасажирський літак за $500 млн

15 травня 2025, 13:48
Королівська родина Катару подарує Трампу пасажирський літак за $500 млн
Літак Президента України. Фото: avianews.com.ua
В досі кажуть, що це міжурядова угода, а не подарунок президенту.

Ймовірна передача літака від уряду Катару для використання президентом США Дональдом Трампом як літака Air Force One є "міжурядовою угодою", а не просто подарунком американському лідеру.

Про це заявив прем'єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман бін Джасім Аль Тані в інтерв’ю CNN.

"Це дуже проста міжурядова угода, коли Міністерство оборони Катару та Міністерство оборони США все ще обмінюються думками щодо можливості передачі одного з наших літаків 747-8 для використання як Air Force One і це все ще перебуває на юридичному розгляді", - заявив катарський прем’єр.

Він додав, що це угода між урядами, яка не має нічого спільного з персоналом - чи то з боку США, чи з боку Катару. 

За словами Аль Тані, це угода між оборонними відомствами країн. Проте він додав, що звичайно пропозиція буде відкликана, якщо угоду визнають незаконною. 

"Ми не будемо робити нічого незаконного. Якби було щось незаконне, було б багато способів приховати такі транзакції, коли вони не будуть видимими для громадськості. Це дуже чіткий обмін, який відбувається між двома урядами. Я не бачу в цьому жодних суперечностей", - зазначив катарський прем’єр. 

Він заперечив, що катарці намагаються купити вплив у США.

"Навіщо нам купувати вплив? Якщо подивитися на останні десять років відносин між США та Катаром, Катар завжди підтримував США, коли це було потрібно: і в боротьбі з тероризмом, і під час евакуації з Афганістану, і при звільненні заручників з різних країн", - зазначив він.

 
КатарлітакДональд Трамп

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