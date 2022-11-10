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Коронація короля Чарльза відбудеться 6 травня 2023 року

Коронації, як і всі ритуали, пристосовані до часу
У Букінгемському палаці оголосили, що коронація короля Великої Британії Карла III відбудеться в суботу, 6 травня 2023 року у Вестмінстерському абатстві. Під час церемонії також коронують королеву-консорта Каміллу.
Коронація короля Чарльза відбудеться 6 травня 2023 року Фото: з вільного доступу
Про це пише BBC.
 
Ця коронація стане першою за майже 70 років — востаннє ця подія відбулася для Єлизавети II у червні 1953 року. Вона була першим монархом, якого коронували після Едуарда VII у 1902 році. Коронації проводять у Вестмінстерському абатстві в Лондоні уже понад 900 років.
 
Поки що невідомо, чи оголосять у Великій Британії додатковий вихідний день з цього приводу.
 
Королю Чарльзу на момент коронації виповниться 74 роки. Також 6 травня онук короля, син принца Гаррі та Меган Маркл Арчі святкуватиме четвертий день ​​народження.
 
Церемонія коронації Єлизавети II тривала майже три години. Джерела BBC у Букінгемському палаці припускають, що у 2023 році церемонія може бути коротшою та на ній побувають значно менше гостей.
 
Карл III отримає королівські атрибути — кулю, скіпетр і перстень, а також візьме участь у кінній процесії у кареті. Пізніше того ж дня монарх зʼявиться на балконі Букінгемського палацу.
 
Королівський історик Роберт Лейсі також очікує, що наступного року церемонія буде коротшою та менш масштабною, ніж у 1953 році.
 
"Коронації, як і всі ритуали, пристосовані до часу", — сказав він.
 
Коронацію Єлизавети II дивилися по телебаченню більше 20 мільйонів британців. Очікують, що трансляція коронації короля Карла III собере аудиторію у сотні мільйонів людей.
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11 10 2022 21:12
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