Коронавірус у Венеції: безлюдні канали стали неймовірно чистими

Вода настільки чиста, що подекуди можна побачити рибок

Мешканці Венеції публікують у соцмережах фото та відео, на яких можна побачити спокійні і незвично прозорі води венеційських каналів

У Венеції відсутність туристів через пандемію коронавірусу несподівано позитивно вплинула на чистоту каналів: рух моторних човнів припинився і канали, за словами місцевих, стали чистішими, ніж будь-коли.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Мешканці Венеції публікують у соцмережах фото та відео, на яких можна побачити спокійні і незвично прозорі води венеційських каналів.

Фото: Європейська правда

Вода настільки чиста, що подекуди можна побачити рибок.

Фото: Європейська правда

Люди активно коментують незвичне для свого міста явище: "Як на Мальдівах", "Ніколи не бачив Венецію такою чистою", пишуть вони у соцмережах.

Як відомо, Венеція розташована на півночі Італії, в епіцентрі спалах коронавірусу.