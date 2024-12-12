Корпорація Цукерберга пожертвувала значну суму на інавгурацію Трампа – WSJ

Під час президентської кампанії Цукерберг не підтримував жодного з кандидатів

Компанія Meta, якій належать Facebook, Instagram і WhatsApp, пожертвувала $1 млн в інавгураційний фонд обраного президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Про плани зробити пожертвування представники компанії, за словами джерела WSJ, повідомили фонду в листопаді. Тоді засновника Facebook Марка Цукерберга запросили на вечерю в резиденцію Трампа "Мар-а-Лаго" у Флориді. Перед вечерею Цукерберг показав Трампу розумні окуляри Ray-Ban від Meta, а потім подарував їх.

Крім цього, Цукерберг і його радники зустрілися з сенатором Марко Рубіо, якого Трамп висунув на посаду держсекретаря, а також із трьома старшими радниками Білого дому: Стівеном Міллером, Вінсом Гейлі і Джеймсом Блером. Старші керівники Meta з політики Джоел Каплан і Кевін Мартін, а також республіканський стратег Браян Бейкер зустрічалися з новою главою апарату Білого дому Сьюзі Вайлс.