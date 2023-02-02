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ПОЛІТИКА

Корпорацію Procter&Gamble визнано одним із міжнародних спонсорів війни

02 лютого 2023, 17:29
Корпорацію Procter&Gamble визнано одним із міжнародних спонсорів війни
Компанія продовжує працювати в росії, сплачує податки до бюджету та навіть сприяє мобілізаційним заходам.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло корпорацію Procter&Gamble до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє Рада економічної безпеки.

Підставою для внесення компанії в цей список стало те, що корпорація продовжує працювати в росії, сплачує податки до бюджету та навіть сприяє мобілізаційним заходам. Докази цього НАЗК надала Рада економічної безпеки.

У березні 2022 року компанія заявила про скорочення асортименту на російському ринку до товарів для здоров’я та гігієни. У серпні з’явилась інформація, що P&G більше не вкладає кошти в розвиток бізнесу в рф.

Однак на території країни-агресорки продовжують працювати комбінат побутової хімії, що є найбільшим у світі виробником мийних засобів для P&G та завод з виготовлення лез та станків для гоління Gillette.

Отже, корпорація продовжує заробляти на ринку рф та робити внесок у її держбюджет. Лише за 2021 рік компанія сплатила близько 5,2 млн доларів у вигляді податкових надходжень та інших виплат. Також компанія дає робочі місця для близько 2,5 тисяч росіян.

Після своєї заяви про зменшення присутності в росії у березні минулого року, P&G підняла ціни на власні товари там на 40%. Таким чином компанія майже знівелювала втрату доходу від скорочення портфеля брендів. 

У РЕБ зазначають, що згідно з даними звіту компанії за 2022 рік, за рахунок такого підвищення цін на продукцію зросли органічні продажі компанії в росії.

Також компанія сприяє мобілізації, адже згідно із законодавством рф, корпорації, які працюють на території країни-агресорки, змушені брати участь у мобілізаційних заходах, сприяти призову співробітників до армії та фінансувати їхнє військове спорядження.

Procter&Gamble належать такі дочірні підприємства та бренди:

  • Gillette;
  • Fairy;
  • Tide;
  • Ariel;
  • Lenor;
  • Mr. Proper;
  • Pampers;
  • Always;
  • Head & Shoulders;
  • Pantene;
  • Old Spice;
  • Hugo Boss;
  • Max Factor та інші.

 

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РосіяНАЗКспонсоркомпаніня

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