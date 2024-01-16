Корпус вартових іранської революції атакував ракетами іракський Ербіль
Корпус вартових іранської революції заявив, що атакував балістичними ракетами "шпигунські центри" та “збори антиіранських терористичних груп” поблизу міста Ербіль на півночі Іраку.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на іранські державні ЗМІ.
Зазначається, що вибухи пролунали приблизно за 40 кілометрів на північний схід від Ербіля в напівавтономному регіоні Курдистану, в районі консульства США, а також житлових будинків цивільних.