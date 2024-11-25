Корупція гальмує захист енергетичної інфраструктури України – The Times

Тимошенко вимагав 10-відсоткову винагороду від компаній за відбір та подання їхніх проєктів на затвердження.

На секретній локації неподалік Києва бригадний генерал спостерігав, як вибухи розбивають бетонну конструкцію, яку його команда з десяти британських військових інженерів, офіцерів розвідки й дипломатів таємно допомагала створювати. Випробування ракетою стало кульмінацією місяців напруженої роботи під постійною загрозою російських авіаударів.

Після завершення випробувань у лютому британські інженери разом із фахівцями з США, Німеччини та Японії порадили українським колегам збудувати конструкції для захисту енергетичної інфраструктури України від атак росії. Проте через дев'ять місяців уряд президента Зеленського так і не зробив цього, на тлі звинувачень у тому, що корупція в уряді загальмувала роботу.

Про це пише The Times.

Мустафа Найєм, голова відомства, що займається захистом критичної інфраструктури, подав у червні у відставку на знак протесту проти невдач уряду, стверджуючи, що проєкт навмисно затягується через відмову Києва виділити кошти на його реалізацію.

"Працювати було неможливо. Коли ти бачиш, що керівництво уряду створює для тебе штучні перешкоди, це марна справа", — сказав Найєм, колишній голова Державного агентства з питань відновлення та розвитку інфраструктури України.

Його відомство запросило 1,4 мільярда євро на будівництво конструкцій, так званого "третього рівня захисту" для підстанцій. Найєм заявив, що за блокуванням коштів стоять корисливі інтереси.

Команда Найєма також підозрює, що проєкт затримали через те, що хабарі не були виплачені чиновникам в офісі прем'єр-міністра, які контролюють фінанси.

"Вони [уряд] не заплатили підрядникам; підрядники припинили всі проєкти", — додав Найєм.

Наступник Найєма, Сергій Сухомлин, заявив, що підрядники очікували "занадто великого прибутку", і його відомство переглядає їхні контракти. Він додав, що деякі оборонні споруди були "перероблені" з метою скорочення витрат.

Підрядники заявили, що вони намагаються продовжувати будівництво конструкцій для захисту електричних підстанцій, але змушені брати кредити для фінансування мінімального обсягу робіт і що споруди ще далекі від завершення.

У вересні адміністрація Зеленського організувала звільнення Володимира Кудрицького, голови правління державної енергетичної компанії "Укренерго", припускаючи, що він був відповідальним за те, що будівництво конструкцій не було завершено.

Критики кажуть, що цей крок, а також перестановки в уряді, які його супроводжували, лише консолідували владу в руках керівника апарату Зеленського Андрія Єрмака та його заступників. Урядові інсайдери додають, що один з цих заступників, Кирило Тимошенко, є неформальним контролером урядових будівельних проєктів.

Колишній чиновник, який тісно співпрацював з адміністрацією Зеленського, стверджував, що Тимошенко зберігав великі суми "брудної" готівки й роздавав їх неофіційним "добровільним" радникам в Офісі президента. Чиновник також повідомив, що Кирило Тимошенко отримував платежі по 10 тисяч доларів від компаній, які бажали, щоб під час офіційних поїздок президента в регіони відбулася зустріч з ними.



Прес-секретар Тимошенка спростував ці звинувачення.