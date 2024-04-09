Корупція і російське втручання йдуть поруч – прем'єр-міністр Болгарії

Прем'єр-міністр Болгарії, який йде у відставку, заявив, що "значна частина російського впливу в минулому, наприклад, в енергетичному секторі, відбувалася через корупцію".

Корупція в Болгарії залишається головним каналом для російського втручання і сприяла розпаду правлячої коаліції, заявив болгарський прем'єр-міністр, який йде у відставку сьогодні 9 квітня.

Ніколай Денков сказав Financial Times, що уряд, який він очолював менше року, намагався викорінити хабарництво і глибоко вкорінені зв'язки з москвою в країнах-членах ЄС і НАТО, що межують з Чорним морем.

"Значна частина російського впливу в минулому, наприклад, в енергетичному секторі, відбувалася через корупцію", — сказав Денков, маючи на увазі енергетичні угоди, укладені попередніми урядами на користь російського енергетичного гіганта "Газпром".

Він додав, що його партія "Ми продовжуємо зміни" залишається відданою боротьбі як з корупцією, так і з російським впливом. Болгарія не мала довготривалого уряду після розпаду правоцентристського уряду на чолі з Бойко Борисовим у 2021 році через масові протести проти системної корупції.

Серед угод, які Борисов уклав, перебуваючи на посаді, був газопровід "Турецький потік", який, як вважає Денков, та інші болгарські політики, був вигідний "Газпрому". Денков додав, що такі угоди "повинні бути розслідувані".

Болгарія є великим виробником боєприпасів радянського зразка, які використовує українська армія в боротьбі проти повномасштабного вторгнення росії. Софія остерігається російських диверсій на своїх підприємствах, навіть якщо планує і надалі збільшувати обсяги виробництва в галузі.