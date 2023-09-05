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Корупція в Україні гальмує постачання зброї – президент Литви

05 вересня 2023, 11:29
Корупція в Україні гальмує постачання зброї – президент Литви
джерело president.gov.ua
Науседа, втім, не вважає, що цей факт став причиною затримки поставок американських винищувачів F-16.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що корупція в Україні чинить значний вплив на країни Заходу під час ухвалення рішень про постачання зброї Києву.

Про це він заявив в ефірі телерадіокомпанії LRT.

"Це важлива причина. Це дуже важлива причина. Оскільки ті держави, які надають підтримку Україні, є демократичними державами, значить, вони повинні враховувати настрої свого суспільства і думку виборців", – заявив Науседа.

"Уявіть, що виборці в тій чи іншій державі бачать, що в країні, на яку спрямована допомога, відбуваються дуже помітні корупційні скандали. Це величезний удар по репутації цієї держави", – додав він.

Свої коментарі Науседа озвучив після того, як президент України Володимир Зеленський у неділю ухвалив рішення замінити міністра оборони Олексія Рєзнікова на Рустема Умєрова, який з минулого року очолював Фонд держмайна.

Хоча Зеленський у своїй заяві не згадав корупцію, останнім часом у Міністерстві оборони України розпочалися розслідування щодо зловживань і хабарництва під час закупівель зброї.

Науседа, втім, не вважає, що цей факт став причиною затримки поставок американських винищувачів F-16.

"Іноді справи пов'язані ще й із тим, що одна справа ухвалити рішення, інша справа – реалізувати це рішення", – сказав литовський президент.

корупціяЛитвавійна в Україніросія окупантипоставки збооїнауседа

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