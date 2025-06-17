Корупційні скандали змушують Санчеса оголосити дострокові вибори – Politico

Лідери Соціалістичної партії побоюються, що політично скомпрометований прем'єр-міністр шкодить їхнім електоральним перспективам.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес стикається із тиском від його однопартійців з вимогою дострокових виборів.

Попри те, що соціалісти можуть мати невтішні результати, повідомляє медіа організація Politico.

Місцеві та регіональні лідери Соціалістичної партії Іспанії непублічно тиснуть на прем’єра Санчеса з вимогою дострокових виборів.

Вони побоюються, що кількість скандалів навкола членів політсили "поховають" рейтинги партії до наступних планових виборів у 2027 році.

Депутати -прихильники дострокових виборів вважають, що це буде кращим виходом, однак партія однаково не має шансів на хороший результат.

Проте вони впевнені, що якщо Санчес чіплятиметься за посаду і захоче відбути ще два роки каденції, виборці "покарають" партію під час наступних виборів на всіх рівнях у середині 2027 року.

Минулого тижня "розгорівся" новий скандал, коли у правоохоронних органах заявили про докази зв’язків між "третьою особою" у партії Сантосом Серданом з відкатами за державні контракти на певні роботи.

Через розголос Сердан пішов з керівництва партії і склав мандат у парламенті.