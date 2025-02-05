Корисні копалини можуть оплатити нові надходження зброї – Bloomberg
05 лютого 2025, 19:51
Фото: news.finance.ua
Угода про ресурси є найкращим, що могла придумати Україна у важких обставинах, пише агенство.
Україна свідомо зробила ставку на те, щоб запропонувати Дональду Трампу викопні ресурси в обмін на військову підтримку. З огляду на тяжку ситуацію для Києва, ця ставка є виправданою.
Про це пише Bloomberg.
Видання зазначає, що ідею обміну ресурсів на допомогу Київ включив у так званий план перемоги, ще восени минулого року. Причому це зробили саме під Трампа, чий світогляд зводиться до концепції ділових угод. І схоже на те, що через власну некомпетентність Трамп досі не збагнув, які саме ресурси йому пропонують, пише Bloomberg.
По-перше, Трамп чомусь вирішив, що Україна багата на рідкоземельні метали, хоча насправді йдеться про більш поширені літій, марганець, титан і уран. По-друге, той же літій, який сьогодні стає усе ціннішим, в Україні ще не видобувають, родовища потрібно розробляти з нуля. По-третє, значна частина покладів цінних ресурсів перебуває у безпосередній близькості від лінії фронту, або на вже окупованій території.
"Зеленський зіграв якнайкраще - на що міг, у тяжких обставинах. Суть полягає в тому, що якби Європа відновила свою обороноздатність, йому б не довелося виставляти свої ресурси на продаж, щоб заманити США назад", – пише Bloomberg.
Автори публікації наголошують, що наразі є незрозумілим, як саме виглядатиме угода "ресурси в обмін на допомогу", але сама угода, на їхню думку "це ціна, яку Україна повинна заплатити", щоб зберегти підтримку США.