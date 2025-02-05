Корисні копалини можуть оплатити нові надходження зброї – Bloomberg

Угода про ресурси є найкращим, що могла придумати Україна у важких обставинах, пише агенство.

Україна свідомо зробила ставку на те, щоб запропонувати Дональду Трампу викопні ресурси в обмін на військову підтримку. З огляду на тяжку ситуацію для Києва, ця ставка є виправданою.

Видання зазначає, що ідею обміну ресурсів на допомогу Київ включив у так званий план перемоги, ще восени минулого року. Причому це зробили саме під Трампа, чий світогляд зводиться до концепції ділових угод. І схоже на те, що через власну некомпетентність Трамп досі не збагнув, які саме ресурси йому пропонують, пише Bloomberg.

По-перше, Трамп чомусь вирішив, що Україна багата на рідкоземельні метали, хоча насправді йдеться про більш поширені літій, марганець, титан і уран. По-друге, той же літій, який сьогодні стає усе ціннішим, в Україні ще не видобувають, родовища потрібно розробляти з нуля. По-третє, значна частина покладів цінних ресурсів перебуває у безпосередній близькості від лінії фронту, або на вже окупованій території.