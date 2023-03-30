Корисні ресурси для вивчення англійської початківцями

За нещодавнім соціологічним дослідженням Київського міжнародного інституту соціології, понад половина українців бажають підвищувати рівень англійської мови. Для одних — це можливість комфортніше подорожувати, для інших — приємне дозвілля. Причин може бути безліч! І як наважитися на перший крок і перейти нарешті до конкретних дій?

На щастя, є досить багато дієвих інтернет-ресурсів, які покликані полегшити вивчення англійської мови, особливо на старті. Тож Перший Кембриджський центр, який вже понад 14 років навчає дітей, підлітків і дорослих англійської, пропонує 7 корисних освітніх ресурсів для початківців.

Корисні англомовні ресурси

Для поступового занурення у навчальний процес слід зосередитися на декількох платформах. Спроба охопити весь наявний масив знань на початку може викликати потужну демотивацію.

• У самостійному вивченні мови варто, перш за все, покладатися на авторитетні джерела, зокрема Cambridge English.

Для початківців стане у пригоді розділ Learning English, де є багато вправ на опрацювання різноманітних тем із чітким таймінгом та з можливістю обрати рівень складності.

• Ще одним персональним асистентом під час вивчення мови може стати BBC Learning English.

Тут є проста для сприйняття градація за складністю матеріалу. Для тих, хто тільки починає вивчати мову, можна спершу опрацювати розділи з маркуванням Easy.

• Для тих, хто бажає попрацювати з тестами, іграми та вправами, закріпити матеріал — ласкаво просимо на Englisch Hilfen.

На сайті можна також вивчати лексику, практикувати граматику та готуватися до іспитів.

• Аби зробити вивчення англійської мови ще цікавішим, радимо звернутися до Speechyard.

Розмаїття фільмів, серіалів, мультфільмів та просто різноманітного відеоконтенту з українськими субтитрами допоможе якнайшвидше перейти до живої розмовної англійської.

Як щодо YouTube-каналів?

• Напрочуд харизматично про англійську новачкам і не тільки розкаже канал Woodward English.

У легкій комічній формі на каналі розкриваються граматичні та лексичні теми. Є змога прослухати цікаві випуски про вимову, читання та аудіювання, а також розібрати сталі вирази.

• Корисні поради та безліч лайфхаків для вивчення англійської мови можна знайти на каналі English with Cambridge.

Тим, хто тільки починає, слід орієнтуватися на розділ "Learning English".

• Ще один корисний YouTube-канал — це Learn English with EnglishClass101.

Окремої уваги тут заслуговують добірки з English Listening Comprehension. Рекомендовано для новачків. Максимально легкий старт!

Також Перший Кембриджський центр радить не забувати про онлайн-словники. Це надійний інструмент, щоб перевірити написання слів або ж, як їх правильно вимовляти. Зокрема візьміть на замітку Cambridge Dictionary та Macmillan Dictionary.

А для тих, хто має бажання спробувати себе в активному навчальному процесі — радимо звернути увагу на курси англійської мови в Києві — https://cambridge.ua/uk/ Дуже важливо, щоб досвід вивчення англійської був максимально позитивним і ефективним!