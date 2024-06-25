Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Користувачі Google Maps знайшли на мапах фото надсекретної зброї США

25 червня 2024, 17:37
Користувачі Google Maps знайшли на мапах фото надсекретної зброї США
Польща США
Йдеться про підводного дрона Manta Ray.
Користувачі Google Maps знайшли на мапах фото підводного дрона Manta Ray – досі армія США тримала в секреті докладну інформацію про нього. Супутникові фотографії пришвартованого безпілотника виявили на військово-морській базі Порт-Вауенеме в Каліфорнії (США). 
 
Про це пише NY Post.
 
На цій військово-морській базі судно протягом останніх кількох місяців проходило випробування. Manta Ray розробила американська оборонна компанія Northrop Grumman у рамках проєкту ВМС США з розроблення підводної зброї великої дальності.
 
Дрон є складним підводним дроном, здатним перебувати в стані "сплячки" на морському дні протягом дуже тривалого періоду часу без дозаправлення. Завдяки знімкам Google Maps тепер відомо, що розмах крил Manta Ray становить майже 14 метрів, а довжина – 10.
 
Особливість цього високотехнологічного підводного апарату в тому, що він Він використовує ефективне управління плавучістю для переміщення під поверхнею води і під водою, може залишатися нерухомим на морському дні, а також перевозити важкі вантажі.
 
Його також можна легко розібрати на окремі частини для транспортування та швидко зібрати знову.
 
Основною метою проєкту була розробка безпілотної підводної зброї, що має особливо велику дальність дії.
 
Manta Ray може бути оснащений ядерною зброєю, має дальність польоту майже 10 000 кілометрів і максимальну швидкість майже 190 км/год.

 

війна в Українісекретні даніросія окупантизброя США

Останні матеріали

Чому військова система путіна зазнає поразки. Від ситуації на полі бою до
Політика
Чому військова система путіна зазнає поразки. Від ситуації на полі бою до "культури" офіцерського корпусу – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 червня 2024, 12:10
росіяни продовжують оборонятися на Харківщині завдяки атакам. ЗСУ контратакують – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни продовжують оборонятися на Харківщині завдяки атакам. ЗСУ контратакують – Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 червня 2024, 09:46
Українську інфраструктуру можна врятувати. Проте Захід не допомагає Україні на повну силу – Том Купер
Технології
Українську інфраструктуру можна врятувати. Проте Захід не допомагає Україні на повну силу – Том Купер
Переклад iPress – 25 червня 2024, 00:19
Останні 6 місяців свідчать: Україна може перемогти у війні. Але для цього потрібна правильна підтримка союзників – Філліпс О'Брайен
Політика
Останні 6 місяців свідчать: Україна може перемогти у війні. Але для цього потрібна правильна підтримка союзників – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 червня 2024, 10:49
росіяни прибріхують про використання ФАБ-3000 в Липцях. Немає жодних доказів того, що ВКС мають на озброєнні відповідні комплекти УМПК – Том Купер
Технології
росіяни прибріхують про використання ФАБ-3000 в Липцях. Немає жодних доказів того, що ВКС мають на озброєнні відповідні комплекти УМПК – Том Купер
Переклад iPress – 23 червня 2024, 11:45
Ода танку
Технології
Ода танку "Черепаха". Тимчасове рішення для більш масштабного розв'язання проблем на полі бою – Мік Раян
Переклад iPress – 21 червня 2024, 14:43
росія із запізненням приєднується до
Політика
росія із запізненням приєднується до "китайської мрії". Китай обіцяє інвестувати цього року $160 млрд у російську промисловість – CEPA
Переклад iPress – 21 червня 2024, 11:24
Українці стабілізували лінію фронту. А Захід продовжує товкти воду в ступі – Том Купер
Політика
Українці стабілізували лінію фронту. А Захід продовжує товкти воду в ступі – Том Купер
Переклад iPress – 20 червня 2024, 22:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється