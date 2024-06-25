Користувачі Google Maps знайшли на мапах фото надсекретної зброї США

Йдеться про підводного дрона Manta Ray.

Користувачі Google Maps знайшли на мапах фото підводного дрона Manta Ray – досі армія США тримала в секреті докладну інформацію про нього. Супутникові фотографії пришвартованого безпілотника виявили на військово-морській базі Порт-Вауенеме в Каліфорнії (США).

Про це пише NY Post.

На цій військово-морській базі судно протягом останніх кількох місяців проходило випробування. Manta Ray розробила американська оборонна компанія Northrop Grumman у рамках проєкту ВМС США з розроблення підводної зброї великої дальності.