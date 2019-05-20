Кошовий відповів чи стане політиком Актор студії "Квартал-95" Євген Кошовий не планує йти в політику

Він сказав, що не знає, чи збирається хтось інший з "кварталу" спробувати себе в політиці.

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Кошовий заявив, що йому не пропонували варіанту йти у політику, про це він повідомив після інавгурації його бізнес-партнера та друга Володимира Зеленського, йдеться в "УП", з посиланням на LIGA.net. "Всі зараз проводять паралелі з фільмом. Я думаю, цього не можна робити", – відповів Кошовий. Читайте також:

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