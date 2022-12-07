БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИБританська косметична мережа Lush планує закрити всі магазини, що залишилися у росії, через проблеми з поставками товарів до країни, також французька мережа косметичних магазинів Sephora заявила про продаж 100% акцій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Косметична мережа Lush та Sephora закриває бізнес у росії
Фото: з вільного доступу
Зазначається, що британський офіс призупинив роботу з російським партнером ще в березні, остання куплена партія так і не була ввезена в рф і застрягла в Ризі, про це повідомляє Комерсант.
Схема з паралельним імпортом у разі Lush також не може бути використана, бо власник бренду веде оптову торгівлю тільки зі своїми партнерами.
Lush працює на ринку рф з 2001 року. До початку вторгнення рф в Україну під брендом Lush у росії працювало майже 50 магазинів. За даними на 11 липня, у компанії залишається відкритими 27 точок продажів.
Lush - косметична компанія, яка відома своїм принципом етичності, а також косметичною продукцією (мило, креми, засоби для ванни та багато іншого), що виготовляється вручну з натуральних компонентів і не тестується на тваринах.
Французька мережа косметичних магазинів Sephora заявила про продаж 100% акцій своєї дочірньої компанії в Росії її місцевому генеральному директору, повідомляє пресслужба холдинґу LVMH, який володіє Sephora.
Надалі робота мережі здійснюватиметься здійснюватиметься під брендом "Ile de Beauté".
Перед тим, як угоду закриють, сторони мають отримати дозвіл відповідних органів, зокрема антимонопольних.
В асортименті магазинів Sephora представлені товари понад 250 різних брендів, вони були відкриті в 34 містах РФ.
Компанія належить конгломерату LVMH, який раніше повідомив про зупинення своєї діяльності в РФ.
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