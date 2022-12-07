Косметична мережа Lush та Sephora закриває бізнес у росії

Британська косметична мережа Lush планує закрити всі магазини, що залишилися у росії, через проблеми з поставками товарів до країни, також французька мережа косметичних магазинів Sephora заявила про продаж 100% акцій.

Зазначається, що британський офіс призупинив роботу з російським партнером ще в березні, остання куплена партія так і не була ввезена в рф і застрягла в Ризі, про це повідомляє Комерсант.

Схема з паралельним імпортом у разі Lush також не може бути використана, бо власник бренду веде оптову торгівлю тільки зі своїми партнерами.

Lush працює на ринку рф з 2001 року. До початку вторгнення рф в Україну під брендом Lush у росії працювало майже 50 магазинів. За даними на 11 липня, у компанії залишається відкритими 27 точок продажів.

Lush - косметична компанія, яка відома своїм принципом етичності, а також косметичною продукцією (мило, креми, засоби для ванни та багато іншого), що виготовляється вручну з натуральних компонентів і не тестується на тваринах.