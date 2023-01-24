Космічна розвідка рф потерпає через санкції - ГУР

Строки завершення проєктів зірвані та перенесені

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну акціонерне товариство "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнёва" потрапило під міжнародні санкції, повідомляє Головне управління розвідки.

На об’єктах стратегічно важливого для росії підприємства оборонпрому конструктори та науковці серед іншого розробляють так звані "великі очі" - засоби ведення космічної розвідки, зокрема "Рєпєй" (високоорбітальна система ведення радіоелектронної розвідки), "Ґєракл - КВ" (комплекс глобальної космічної командно-ретрансляційної системи), "Сфєра" - (єдина система супутникового зв’язку 3 етапу).

Підприємство знаходиться у місті закритого типу желєзноґорск (красноярскій край). Виробництво ключових елементів об’єктів де-факто зупинене через брак компонентів електроніки як іноземного, так і російського виробництва.

Йдеться про відсутність багатьох елементів апаратури для космічних модулів. У підсумку планові строки завершення науково-дослідних робіт комплексів космічної розвідки зірвані та перенесені на кілька років.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу працюють над десятим пакетом санкцій проти росії, який, як планується, набуде чинності в лютому – до річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну.