Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Космічна розвідка рф потерпає через санкції - ГУР

24 січня 2023, 10:40
Космічна розвідка рф потерпає через санкції - ГУР
Фото: Укрінформ
Строки завершення проєктів зірвані та перенесені

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну акціонерне товариство "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнёва" потрапило під міжнародні санкції, повідомляє Головне управління розвідки.

На об’єктах стратегічно важливого для росії підприємства оборонпрому конструктори та науковці серед іншого розробляють так звані "великі очі" - засоби ведення космічної розвідки, зокрема "Рєпєй" (високоорбітальна система ведення радіоелектронної розвідки), "Ґєракл - КВ" (комплекс глобальної космічної командно-ретрансляційної системи), "Сфєра" - (єдина система супутникового зв’язку 3 етапу).

Підприємство знаходиться у місті закритого типу желєзноґорск (красноярскій край). Виробництво ключових елементів об’єктів де-факто зупинене через брак компонентів електроніки як іноземного, так і російського виробництва. 

Йдеться про відсутність багатьох елементів апаратури для космічних модулів. У підсумку планові строки завершення науково-дослідних робіт комплексів космічної розвідки зірвані та перенесені на кілька років.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу працюють над десятим пакетом санкцій проти росії, який, як планується, набуде чинності в лютому – до річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну.

 
Росіясанкції

Останні матеріали

Останній
Політика
Останній "Рамштайн". Що має більше значення, а що менше – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 24 січня 2023, 11:45
Новий
Політика
Новий "залізний кулак" України має дати перевагу над росією. Але ставки зростають – The Economist
Переклад iPress – 24 січня 2023, 09:33
путін прагне винищити українців. Але західним елітам досі бракує розуміння геноциду як рушія війни рф проти України – Ніколя Тензер
Політика
путін прагне винищити українців. Але західним елітам досі бракує розуміння геноциду як рушія війни рф проти України – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 23 січня 2023, 12:38
Конфлікти у 2023 році за якими варто спостерігати. росія може поринути в громадянську війну
Політика
Конфлікти у 2023 році за якими варто спостерігати. росія може поринути в громадянську війну
Переклад iPress – 23 січня 2023, 09:44
путін має намір знищити Україну. Але ключ до знищення путіна – важкі танки і сприяння США – Washington Post
Політика
путін має намір знищити Україну. Але ключ до знищення путіна – важкі танки і сприяння США – Washington Post
20 січня 2023, 16:57
Шведи чи данці: хто
Шведи чи данці: хто "більше"? Порівняння САУ Archer та Caesar в українському контексті – Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2023, 13:44
На руках Заходу вже є кров українців. Будь-який результат, окрім перемоги Києва, зробить світ небезпечним для всіх – Еліот А. Коен
Політика
На руках Заходу вже є кров українців. Будь-який результат, окрім перемоги Києва, зробить світ небезпечним для всіх – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 20 січня 2023, 11:27
Воля до війни. Битви за Соледар і Бахмут наочно демонструють два різні світи України та росії – Мік Раян
Cуспільство
Воля до війни. Битви за Соледар і Бахмут наочно демонструють два різні світи України та росії – Мік Раян
Переклад iPress – 20 січня 2023, 09:32
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється