Космічна війна №1 почалася, і росія програє – Forbes
26 червня 2024, 10:53
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Акцентується, що росія за часів путіна має менш як 200 супутників, порівняно з більш ніж 6000 запущених тільки SpaceX.
Перш ніж кремлівські війська перетнули кордони України, рф розпочала таємну місію, яка, як вірили росіяни, мала допомогти їм принести швидку перемогу в блискавичній війні. Військова розвідка росії організувала кіберзасіду, завдавши удару по наземних станціях американської супутникової мережі, від якої залежав зв'язок вищого керівництва країни із ЗСУ.
Про це пише Forbes.
"Прихована атака швидко знищила десятки тисяч модемів Viasat, поставивши під загрозу життєво важливі лінії, що зв'язують Київ з його захисниками по всій країні і з союзниками по всьому світу", - йдеться у статті.
За словами одного з провідних експертів із космічної оборони у США - директора відділу космічної безпеки та стабільності аналітичного центру Secure World Foundation Вікторії Самсон, "ізолювання вищого командування України за цифровою залізною завісою, коли російські танки прагнули захопити столицю, було частиною масштабної місії із задушення стражів демократії, які перебувають у бойовій готовності, в тумані війни".
Як зазначається в публікації, все це було нещодавно висвітлено в хроніці, складеній експертами Центру військово-морського аналізу (CNA). Вивчивши трактати і накази, видані в російській військовій сфері, вони повідомили, що "контроль доступу до космічної інформації розглядається як надання величезної переваги з точки зору підвищення бойових можливостей".
"російські оборонні стратеги вищої ланки вважають, що було вкрай важливо знищити наземну інфраструктуру противника, пов'язану з космосом, на початковому періоді війни... щоб вивести з ладу командування противника", - ідеться в доповіді експертів CNA.
Зазначається, що про те, що кремлівські генерали надавали величезної важливості знищенню космічних технологій України на самому початку широкомасштабного вторгнення, підтверджують ретельно синхронізовані атаки росії в мережу Viasat.
"російські сили навмисно атакували термінали Viasat, намагаючись перервати український військовий зв'язок під час вторгнення в Україну. росія ніколи офіційно не визнавала, що стоїть за атаками, але США та їхні партнери з ЄС офіційно заявили про це в травні 2022 року", - заявила Самсон.
Водночас наголошується, що кібербліцкриг рф був раптово перерваний - Ілон Маск почав терміново доставляти в Україну десятки тисяч станцій Starlink, підключивши країну назад до Всесвітньої павутини через свої широкосмугові супутники.
"росія явно не очікувала, що Україна отримає співпрацю з боку західних країн і комерційних послуг, до яких сама не має доступу", - додав Мольц.
Зазначається, що, випустивши шквал погроз завдати удару по західних супутниках, що прибувають на допомогу Україні, найближче оточення путіна, імовірно, дійшло висновку, що "знищення одного або двох західних супутників за допомогою випробуваної ним протисупутникової зброї практично нічого не зробить, щоб повернути назад відставання росії від американської космічної могутності".