Космічна війна №1 почалася, і росія програє – Forbes

Акцентується, що росія за часів путіна має менш як 200 супутників, порівняно з більш ніж 6000 запущених тільки SpaceX.

Перш ніж кремлівські війська перетнули кордони України, рф розпочала таємну місію, яка, як вірили росіяни, мала допомогти їм принести швидку перемогу в блискавичній війні. Військова розвідка росії організувала кіберзасіду, завдавши удару по наземних станціях американської супутникової мережі, від якої залежав зв'язок вищого керівництва країни із ЗСУ.

"Прихована атака швидко знищила десятки тисяч модемів Viasat, поставивши під загрозу життєво важливі лінії, що зв'язують Київ з його захисниками по всій країні і з союзниками по всьому світу", - йдеться у статті.

За словами одного з провідних експертів із космічної оборони у США - директора відділу космічної безпеки та стабільності аналітичного центру Secure World Foundation Вікторії Самсон, "ізолювання вищого командування України за цифровою залізною завісою, коли російські танки прагнули захопити столицю, було частиною масштабної місії із задушення стражів демократії, які перебувають у бойовій готовності, в тумані війни".