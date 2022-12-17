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ТЕХНОЛОГІЇ

Космічний телескоп "Джеймс Вебб" назвали найбільшим науковим проривом 2022 року

17 грудня 2022, 15:57
Космічний телескоп
Фото: twitter.com/NASAWebb
Науковий журнал Science назвав космічний телескоп "Джеймс Вебб" найбільшим науковим проривом 2022 року. Редакція вважає, що телескоп допомагає науковцям розкрити «незбагненне минуле всесвіту в приголомшливих деталях».
Science наголошує, що після запуску "Джеймса Вебба" дослідники почали відкривати тисячі нових галактик, віддаленіших і давніших за будь-які раніше задокументовані.
 
25 грудня 202 року NASA запустило в космос телескоп "Джеймс Вебб" вартістю $10 мільярдів, який замінив телескоп "Хаббл". Його відправили на відстань 1,5 мільйона кілометрів від Землі — до точки L2.
 
Раніше космічний телескоп NASA імені Джеймса Вебба виявив дві нові галактики. Одна з них претендує на звання найдавнішої та найвіддаленішої з відомих — вона утворилася через 350 мільйонів років після Великого вибуху. Друга галактика молодша, вона сформувалася через 450 мільйонів років після нього.
 
Перед цим космічний телескоп імені Джеймса Вебба показав хмари пилу, які вилітають із епіцентру дуже молодої зірки.
телескоп James Webb

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