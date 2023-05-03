Косово і Сербія не можуть домовитися про зниження напруженості

Урядам двох країн не вдалося домовитися про зниження напруженості в районах з сербською більшістю на півночі Косово.

Про це повідомляє Reuters.

Глава ​​ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, будь-яка подальша ескалація може підірвати підтримувану Європейським Союзом угоду про нормалізацію відносин між двома сторонами.

Сербія та Косово в березні цього року в усній формі домовились про реалізацію плану щодо нормалізації відносин, його також підтримав ЄС.

Проте суттєвого прогресу досі немає.

Майже 50 тисяч сербів мешкають у муніципалітетах на півночі Косово і вони відмовляються брати участь в роботі владних інституцій країни.

На зустрічі з лідерами двох країн Боррель заявив про "серйозну стурбованість ситуацією" після проведення виборів з низькою явкою.

Високий представник закликав сторони до пошуку компромісу і попередив, що будь-яка ескалація може підірвати реалізацію плану щодо нормалізації відносин.

Проте президент Сербії Александр Вучич і голова уряду Косово Альбін Курті не змогли узгодити рамки для забезпечення більшої автономії муніципалітетів із сербською більшістю.