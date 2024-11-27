Косово побудує завод з виробництва боєприпасів для підтримки оборонної промисловості

Курті неодноразово заявляв, що його країна повинна бути готовою протистояти будь-якій загрозі з боку Сербії.

Косово планує побудувати свій перший державний завод з виробництва боєприпасів і лабораторію з розробки безпілотників, щоб підтримати оборонну промисловість країни.

Про це заявив сьогодні на засіданні кабінету міністрів прем'єр-міністр Альбін Курті, пише Reuters.

Курті повідомив про плани сформувати міжвідомчу комісію для нагляду за будівництвом заводу і лабораторії і наголосив на необхідності самодостатньої оборонної промисловості для підтримки значного нарощування виробництва озброєнь і військової техніки через зростаючу напруженість у відносинах з Сербією.

Міністр оборони країни Еджуп Македончі очолить цю комісію. Курті додав, що армія, "яка була озброєна за такий короткий час, як наша, повинна забезпечити й гарантувати повну оперативну спроможність і загальну стійкість".

Відколи Курті прийшов до влади в 2021 році, він збільшив оборонний бюджет, а в липні 2023 року Косово придбало партію турецьких безпілотників Bayraktar. Крім того, НАТО все ще має сили з понад чотири тисячі миротворців, переважно в північній частині Косова, де за останні два роки країна пережила найгіршу етнічну напруженість з часу проголошення незалежності від Сербії у 2008 році.