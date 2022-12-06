Косово подасть заявку на членство в ЄС до кінця року

Президентка Косово Вьоса Османі оголосила, що її країна подасть заявку на членство в Європейському Союзі до кінця року, пообіцявши взяти участь у переговорах із Сербією, які спонсоруються Брюсселем

Президентка Косово Вьоса Османі оголосила у вівторок, що її країна подасть заявку на членство в Європейському Союзі до кінця року, пообіцявши взяти участь у переговорах із Сербією, які спонсоруються Брюсселем, щоб вирішити невирішені розбіжності, передає TVP World.

"Сьогодні я оголошу тут перед усіма лідерами ЄС: Косово подасть заявку на членство в ЄС до кінця цього року", — сказала пані Османі після прибуття на саміт ЄС-Західні Балкани в Тирані.

Давня напруженість у регіоні також стала очевидною, оскільки президентка Косово розкритикувала позицію Сербії, яка симпатизує росії, та заявила, що Косово "на 100% поділяє" погляди ЄС.

П’ять західнобалканських держав – Албанія, Боснія, Чорногорія, Північна Македонія та Сербія – перебувають на різних етапах процесу вступу до ЄС . Але Косово, яке проголосило незалежність від Сербії у 2008 році, ще не подало заявку.