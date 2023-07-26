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Косово приєдналося до одинадцятого пакету санкцій проти рф

26 липня 2023, 18:43
Косово приєдналося до одинадцятого пакету санкцій проти рф
Фото: ДСПУ
Під санкції, зокрема, потрапили 71 фізична та 33 юридичних осіб, а також "вагнерівці".

Уряд Косова в середу підтримав приєднання країни до одинадцятого пакета санкцій Європейського Союзу, запровадженого у зв’язку з повномасштабною агресією росії проти України.

Про це повідомляє місцевий телеканал Klan Kosova.

Пропозицію долучитись до останніх санкцій ЄС внесла міністерка закордонних справ Косова Доніка Гервалла-Шварц.

"Погоджений пакет санкцій містить такі заходи: посилення дво- й багатосторонньої співпраці з третіми країнами для запобігання ухилянню від санкцій, заборона транзиту товарів через росію, посилення експортних обмежень, запровадження додаткових санкцій проти 71 фізичної та 33 юридичних осіб, а також групи вагнера",  - наголосила міністерка закордонних справ Косова.

Зазначається, що косовський уряд проголосував за схвалення цієї пропозиції.

Косово й раніше послідовно підтримувало всі санкції Євросоюзу проти росії, узгоджуючи свою зовнішню політику з політикою ЄС як передумову майбутньої євроінтеграції.

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