Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Кот-д'Івуар заявив, що французькі війська покинуть країну після десятиліть військової присутності – AP

01 січня 2025, 16:50
Кот-д'Івуар заявив, що французькі війська покинуть країну після десятиліть військової присутності – AP
Фото: afp.com
Виведення військ почнеться в січні 2025 року
Кот-д'Івуар оголосив у вівторок, 31 грудня, що французькі війська покинуть країну після десятиліть військової присутності.
 
Про це пише AP. 
 
Це остання африканська держава, яка зробила такий крок зі своєю колишньою колоніальною державою.
 
Президент Кот-д'Івуару Алассан Уаттара заявив, що виведення військ почнеться в січні 2025 року. Франція має до 600 військових у Кот-д'Івуарі.
 
"Ми прийняли рішення про узгоджене та організоване виведення французьких сил із Кот-д’Івуару", – сказав він.
Заява Уаттари пролунала після заяв інших лідерів у Західній Африці, звідки французьких військових просять вийти. Аналітики описали запити на виведення французьких військ з Африки як частину ширшої структурної трансформації у взаємодії регіону з Парижем.
 
Видання зазначає, що останніми роками Франція зазнала подібних невдач у кількох країнах Західної Африки, включаючи Чад, Нігер і Буркіна-Фасо, звідки французькі війська, які перебували там багато років, були вигнані.
 
Кілька західноафриканських країн, включаючи Малі, Буркіна-Фасо та Нігер, у яких відбулися державні перевороти, нещодавно попросили французів залишити країну. Серед них також Сенегал і Чад, які вважаються найбільш стабільними і лояльними партнерами Франції в Африці.
 
Згортання військових зв’язків відбувається в той момент, коли Франція докладає зусиль, щоб відродити свій політичний і військовий вплив, що втрачається на континенті, розробивши нову військову стратегію, яка різко скоротить її постійну присутність військ в Африці.
 
Наразі Францію вигнали з понад 70% африканських країн, де вона мала присутність військ після припинення свого колоніального панування. Французи залишилися лише в Джибуті, з 1500 солдатами, і в Габоні, з 350 солдатами.
 
Аналітики описали ці події як частину ширшої структурної трансформації у взаємодії регіону з Парижем на тлі зростання місцевих настроїв проти Франції, особливо в країнах, які постраждали від державного перевороту.

 

Франціявійськавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Фінляндизація: давайте ще. Диверсійні операції росії наштовхнулися на першу реальну перешкоду – Едвард Лукас
Політика
Фінляндизація: давайте ще. Диверсійні операції росії наштовхнулися на першу реальну перешкоду – Едвард Лукас
Переклад iPress – 31 грудня 2024, 11:37
25 років правління путіна. Як колишній агент КДБ перевернув росію з ніг на голову – The Times
Політика
25 років правління путіна. Як колишній агент КДБ перевернув росію з ніг на голову – The Times
Переклад iPress – 31 грудня 2024, 08:22
Що чекає на США у 2025 році. Химерна нова норма від Дональда Трампа – The New Yorker
Політика
Що чекає на США у 2025 році. Химерна нова норма від Дональда Трампа – The New Yorker
Переклад iPress – 30 грудня 2024, 16:20
російсько-українська війна: оптимісти та песимісти. Підсумки року – Лоуренс Фрідман
Політика
російсько-українська війна: оптимісти та песимісти. Підсумки року – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 грудня 2024, 12:18
Ця війна справді глобальна. Реакція Фінляндії, Азербайджану та інших – Філліпс О'Брайен
Політика
Ця війна справді глобальна. Реакція Фінляндії, Азербайджану та інших – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2024, 21:46
Європейські енергетичні санкції проти росії вичерпали себе. Чи може Польща розпалити їх знову? – Politico
Політика
Європейські енергетичні санкції проти росії вичерпали себе. Чи може Польща розпалити їх знову? – Politico
Переклад iPress – 27 грудня 2024, 13:54
росія випробовує європейських сусідів з НАТО. Які наслідки це матиме
Політика
росія випробовує європейських сусідів з НАТО. Які наслідки це матиме
Переклад iPress – 27 грудня 2024, 13:01
Європа на межі наявних запасів. НАТО не зможе захистити її від росії без США – Independent
Політика
Європа на межі наявних запасів. НАТО не зможе захистити її від росії без США – Independent
Переклад iPress – 26 грудня 2024, 15:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється