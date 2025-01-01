Кот-д'Івуар заявив, що французькі війська покинуть країну після десятиліть військової присутності – AP
01 січня 2025, 16:50
Фото: afp.com
Виведення військ почнеться в січні 2025 року
Кот-д'Івуар оголосив у вівторок, 31 грудня, що французькі війська покинуть країну після десятиліть військової присутності.
Про це пише AP.
Це остання африканська держава, яка зробила такий крок зі своєю колишньою колоніальною державою.
Президент Кот-д'Івуару Алассан Уаттара заявив, що виведення військ почнеться в січні 2025 року. Франція має до 600 військових у Кот-д'Івуарі.
"Ми прийняли рішення про узгоджене та організоване виведення французьких сил із Кот-д’Івуару", – сказав він.
Заява Уаттари пролунала після заяв інших лідерів у Західній Африці, звідки французьких військових просять вийти. Аналітики описали запити на виведення французьких військ з Африки як частину ширшої структурної трансформації у взаємодії регіону з Парижем.
Видання зазначає, що останніми роками Франція зазнала подібних невдач у кількох країнах Західної Африки, включаючи Чад, Нігер і Буркіна-Фасо, звідки французькі війська, які перебували там багато років, були вигнані.
Кілька західноафриканських країн, включаючи Малі, Буркіна-Фасо та Нігер, у яких відбулися державні перевороти, нещодавно попросили французів залишити країну. Серед них також Сенегал і Чад, які вважаються найбільш стабільними і лояльними партнерами Франції в Африці.
Згортання військових зв’язків відбувається в той момент, коли Франція докладає зусиль, щоб відродити свій політичний і військовий вплив, що втрачається на континенті, розробивши нову військову стратегію, яка різко скоротить її постійну присутність військ в Африці.
Наразі Францію вигнали з понад 70% африканських країн, де вона мала присутність військ після припинення свого колоніального панування. Французи залишилися лише в Джибуті, з 1500 солдатами, і в Габоні, з 350 солдатами.
Аналітики описали ці події як частину ширшої структурної трансформації у взаємодії регіону з Парижем на тлі зростання місцевих настроїв проти Франції, особливо в країнах, які постраждали від державного перевороту.