Кожна п'ята дитина в Україні втратила рідних чи друзів через війну – ЮНІСЕФ

За даними організації, третій рік війни в Україні виявився ще більш смертоносним для дітей.

Кожна п’ята дитина в Україні втратила близького родича чи друга через війну, що триває вже три роки.

Такі результати опитування опублікував ЮНІСЕФ.

"Смерть і руйнування стали повсякденністю для українських дітей. Такий рівень насильства завдає величезних страждань і позбавляє їх дитинства", – зазначила виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

За даними організації, третій рік війни в Україні виявився ще більш смертоносним для дітей: кількість жертв серед них зросла на 50% у порівнянні з 2023 роком. Загалом з лютого 2022 року загинули або були поранені понад 2520 дітей, проте реальна кількість жертв може бути значно вищою.

ЮНІСЕФ зафіксував, що понад 1600 закладів освіти та близько 790 закладів охорони здоров’я в Україні зазнали пошкоджень або були зруйновані за час війни.

"Війна завдала дітям непоправних втрат, що вплинуло на їхній розвиток і добробут на ключових етапах життя", – наголошує організація.

Батьки українських дітей повідомляють про фізичне та емоційне виснаження, що позначається на всій сім’ї. Війна обмежила доступ до критично важливих послуг для маленьких дітей і їхніх батьків.

За результатами опитування, майже третина підлітків в Україні відчувають смуток і безнадію, які заважають їм вести нормальне життя. Найчастіше такі почуття переживають дівчата. Проблеми з психічним здоров’ям посилюються через соціальну ізоляцію: багато дітей змушені годинами перебувати в укриттях, втрачаючи можливість спілкуватися та навчатися. Майже 40% дітей навчаються виключно онлайн або комбінують дистанційну та очну форми навчання. Освітні втрати через війну є суттєвими: у читанні вони становлять у середньому два роки, а в математиці – один рік.

ЮНІСЕФ продовжує співпрацювати з партнерами, щоб забезпечити дітей життєво необхідною допомогою, включаючи медичні послуги, доступ до води, фінансову підтримку, освіту та соціальний захист. Організація також працює над відновленням систем охорони здоров’я, освіти та соціального забезпечення, щоб вони могли своєчасно надавати якісні послуги дітям.

За офіційними даними, у світі наразі зареєстровано 6,86 мільйона українських біженців, з них майже 1 мільйон проживає в Польщі. При цьому доступ до освіти для дітей-біженців залишається проблемним: половина дітей шкільного віку у країнах, що їх прихистили, не відвідують місцеві навчальні заклади, що впливає на їхнє навчання, соціалізацію та майбутні можливості.

"Усі діти мають бути захищені від наслідків війни відповідно до міжнародного гуманітарного права та прав людини. Найголовніше, що їм потрібно – це стійкий мир і можливість реалізувати свій потенціал", – підсумувала Кетрін Рассел.