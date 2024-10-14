Країна у смартфоні: технологічні інновації у додатку Дія

Україна продовжує впевнено йти шляхом цифрової трансформації, активно впроваджуючи передові технології у повсякденне життя своїх громадян. Одним із ключових досягнень на цьому шляху став додаток Дія, який дозволяє громадянам взаємодіяти з державними послугами безпосередньо через свої смартфони.

Додаток Дія став важливим елементом зручності для мільйонів українців, замінивши безліч паперових процедур на цифрові, подібно до того, як онлайн ресурси, на зразок top casino, замінили офлайн заклади. Давайте ж розглянемо, які інновації робить доступними цю програму і як вона впливає життя в країні.

Які функції доступні у програмі Дія?

Додаток Дія (Держава і Я) став справжнім проривом у питаннях цифровізації державних послуг в Україні. Ця "держава у смартфоні" поєднує безліч функцій та документів, які раніше вимагали фізичної присутності або довгих черг.

Однією з найінноваційніших функцій Дії стала наявність цифрових документів. Це означає, що громадяни можуть користуватися цифровими версіями своїх паспортів, прав водія, студентських квитків та інших важливих документів. Вони офіційно визнаються такими ж, як і їхні паперові аналоги, що дає змогу використовувати їх у повсякденному житті — від ідентифікації особи до використання для оформлення різноманітних послуг.

Дія пропонує широкий спектр онлайн-послуг, які можуть значно спростити взаємодію громадян із державними установами. Наприклад, можна зареєструвати ФОП (Фізична Особа-Підприємець), отримати соціальні виплати, оформити субсидії та подати податкові декларації — і все це без візиту до офісів. Це не лише економить час, а й покращує прозорість роботи державних структур.

Програма Дія є не просто цифровим сховищем документів — це ціла платформа, побудована на базі новітніх технологій. Завдяки використанню штучного інтелекту, блокчейну та біометричної ідентифікації, Дія гарантує безпеку та зручність для користувачів.

Застосування штучного інтелекту та безпека

У Дії активно використовуються рішення на базі штучного інтелекту, що допомагають користувачам набагато швидше отримувати потрібні послуги.

Чат-боти можуть допомагати користувачам з навігацією по додатку та давати відповіді на часті запитання.

Додаток використовує блокчейн технології для гарантії безпеки особистих даних. Це робить практично неможливим втручання у роботу системи та захищає інформацію громадян від злому. Блокчейн гарантує збереження інформації та прозорість всіх взаємодій.

Однією з найважливіших технологій, що використовуються в Дії, є біометрична ідентифікація користувачів. Завдяки цьому громадяни можуть бути впевнені в тому, що тільки вони мають доступ до своїх документів і даних. Це особливо важливо при поданні заяв або оформленні важливих угод.

Додаток Дія став символом цифрової трансформації України, зробивши державні послуги доступними та зручними для кожного громадянина. Завдяки передовим технологіям та простоті використання, Дія продовжує змінювати життя мільйонів людей, роблячи її простішою та безпечнішою. Інновації, такі як біометрична ідентифікація, блокчейн та штучний інтелект, забезпечують високий рівень захисту та комфорту, а список послуг, що зростає, дозволяє говорити про те, що в майбутньому Дія стане ще більш важливим інструментом у житті кожного українця.