Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
РекламаТЕХНОЛОГІЇ

Країна у смартфоні: технологічні інновації у додатку Дія

14 жовтня 2024, 18:07
Країна у смартфоні: технологічні інновації у додатку Дія

Україна продовжує впевнено йти шляхом цифрової трансформації, активно впроваджуючи передові технології у повсякденне життя своїх громадян. Одним із ключових досягнень на цьому шляху став додаток Дія, який дозволяє громадянам взаємодіяти з державними послугами безпосередньо через свої смартфони.

Додаток Дія став важливим елементом зручності для мільйонів українців, замінивши безліч паперових процедур на цифрові, подібно до того, як онлайн ресурси, на зразок top casino, замінили офлайн заклади. Давайте ж розглянемо, які інновації робить доступними цю програму і як вона впливає життя в країні.

Які функції доступні у програмі Дія?

Додаток Дія (Держава і Я) став справжнім проривом у питаннях цифровізації державних послуг в Україні. Ця "держава у смартфоні" поєднує безліч функцій та документів, які раніше вимагали фізичної присутності або довгих черг.

Однією з найінноваційніших функцій Дії стала наявність цифрових документів. Це означає, що громадяни можуть користуватися цифровими версіями своїх паспортів, прав водія, студентських квитків та інших важливих документів. Вони офіційно визнаються такими ж, як і їхні паперові аналоги, що дає змогу використовувати їх у повсякденному житті — від ідентифікації особи до використання для оформлення різноманітних послуг.

Дія пропонує широкий спектр онлайн-послуг, які можуть значно спростити взаємодію громадян із державними установами. Наприклад, можна зареєструвати ФОП (Фізична Особа-Підприємець), отримати соціальні виплати, оформити субсидії та подати податкові декларації — і все це без візиту до офісів. Це не лише економить час, а й покращує прозорість роботи державних структур.

Програма Дія є не просто цифровим сховищем документів — це ціла платформа, побудована на базі новітніх технологій. Завдяки використанню штучного інтелекту, блокчейну та біометричної ідентифікації, Дія гарантує безпеку та зручність для користувачів.

Застосування штучного інтелекту та безпека

У Дії активно використовуються рішення на базі штучного інтелекту, що допомагають користувачам набагато швидше отримувати потрібні послуги.

  • Чат-боти можуть допомагати користувачам з навігацією по додатку та давати відповіді на часті запитання.
  • Додаток використовує блокчейн технології для гарантії безпеки особистих даних. Це робить практично неможливим втручання у роботу системи та захищає інформацію громадян від злому. Блокчейн гарантує збереження інформації та прозорість всіх взаємодій.
  • Однією з найважливіших технологій, що використовуються в Дії, є біометрична ідентифікація користувачів. Завдяки цьому громадяни можуть бути впевнені в тому, що тільки вони мають доступ до своїх документів і даних. Це особливо важливо при поданні заяв або оформленні важливих угод.

Додаток Дія став символом цифрової трансформації України, зробивши державні послуги доступними та зручними для кожного громадянина. Завдяки передовим технологіям та простоті використання, Дія продовжує змінювати життя мільйонів людей, роблячи її простішою та безпечнішою. Інновації, такі як біометрична ідентифікація, блокчейн та штучний інтелект, забезпечують високий рівень захисту та комфорту, а список послуг, що зростає, дозволяє говорити про те, що в майбутньому Дія стане ще більш важливим інструментом у житті кожного українця.

Останні матеріали

росіяни продовжують свої мікропросування на Донбасі. Вони намагаються контратакувати в Курській області – Дональд Гілл
Політика
росіяни продовжують свої мікропросування на Донбасі. Вони намагаються контратакувати в Курській області – Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 жовтня 2024, 23:10
Україна збільшує оборонне виробництво за допомогою союзників. Проте на неї чекає похмура зима – WP та WSJ
Політика
Україна збільшує оборонне виробництво за допомогою союзників. Проте на неї чекає похмура зима – WP та WSJ
Переклад iPress – 14 жовтня 2024, 16:22
Погані та хороші новини для України. Цікаві відкриття з останньої книги Боба Вудворда – Філліпс О'Брайен
Політика
Погані та хороші новини для України. Цікаві відкриття з останньої книги Боба Вудворда – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 жовтня 2024, 12:11
Курська область: ведуться дуже інтенсивні бої з перемінним успіхом. Звичайна ситуація? – Том Купер
Cуспільство
Курська область: ведуться дуже інтенсивні бої з перемінним успіхом. Звичайна ситуація? – Том Купер
Переклад iPress – 13 жовтня 2024, 22:51
Трамп забрав британські військово-морські секрети в Мар-а-Лаго. Тепер Лондон остерігається нових операцій ГРУ – британські ЗМІ
Політика
Трамп забрав британські військово-морські секрети в Мар-а-Лаго. Тепер Лондон остерігається нових операцій ГРУ – британські ЗМІ
Переклад iPress – 11 жовтня 2024, 16:20
Чи можна було запобігти вторгненню росії в Україну? Так! – заявив очільник НАТО Єнс Столтенберг за кілька днів до відставки – інтерв'ю Politico
Політика
Чи можна було запобігти вторгненню росії в Україну? Так! – заявив очільник НАТО Єнс Столтенберг за кілька днів до відставки – інтерв'ю Politico
Переклад iPress – 11 жовтня 2024, 12:42
ППО України знову допускає помилки. Тим часом росіяни вже почали літати над лінією фронту – Том Купер
Cуспільство
ППО України знову допускає помилки. Тим часом росіяни вже почали літати над лінією фронту – Том Купер
Переклад iPress – 11 жовтня 2024, 02:42
Полум'я на Близькому Сході розгорається. Війна з
Політика
Полум'я на Близькому Сході розгорається. Війна з "терористами" забирає все більше життів цивільних – Том Купер
Переклад iPress – 10 жовтня 2024, 14:28
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється