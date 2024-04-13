Країна-агресор планує перезапустити тимчасово окуповану Запорізьку АЕС – WSJ

Ризики для ЗАЕС залишаються високими.

російський диктатор владімір путін заявив голові МАГАТЕ Рафаелю Гроссі, що окуповану ЗАЕС буде перезапущено.

Про це повідомляє The Wall Streat Journal.

Автори статті зазначають, що це збільшує ризики реальності катастрофи на найбільшій АЕС Європи.

Зараз п'ять із шести реакторів ЗАЕС залишаються у стані "холодного зупину", шостий – у режимі "гарячого зупину" для виробництва пари й тепла.

Відповідно, в планах рф повернути в експлуатацію хоча б один реактор ЗАЕС.

Однак, як зазначають автори, щоб перезапустити станцію, росії потрібно буде залучити численних техніків, навчених найменших особливостей ЗАЕС, оскільки вона не є станцією "радянського типу", до якої звикли російські робітники.

Наразі ЗАЕС частково працює на західних системах управління й американському ядерному паливі.

Крім того, в українській військовій розвідці повідомляли 9 квітня, що росіяни шукають працівників на ЗАЕС через соцмережі.

Нагадаємо, 7 квітня МАГАТЕ повідомило про те, що безпілотники атакували Запорізьку АЕС. Зокрема, дрон атакував один із захисних куполів реактора.