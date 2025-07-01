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"Країнам Балтії потрібен план А, Б і В" – президент Литви

01 липня 2025, 16:31
джерело president.gov.ua
Науседа наголошує на важливості комплексного плану безпеки.
Країни Балтії готуються до можливих загроз з боку росії. Президент Литви Гітанас Науседа наголошує на важливості комплексного плану безпеки.
 
Про це повідомляє Financial Times.
 
Попри членство в НАТО, Естонія, Латвія та Литва залишаються найбільш вразливими перед потенційним нападом росії.
 
Науседа прямо говорить: через малу територію та близькість до рф балтійські країни не мають "стратегічної глибини", як Україна. Відстань до Балтійського моря лише 200 км.
 
Сувалкський коридор - вузька ділянка, яка легко може бути перекрита російськими військами з Калінінграда та білорусі.
 
"Ми говоримо про захист нашої території протягом певного періоду, а потім очікуємо, що прийде підкріплення", - заявив Науседа.
 
На великому полігоні НАТО в Пабраде, поблизу кордону з росією, спостерігається зростання активності.
 
Між 2022 і 2025 роками там збудували нові військові об’єкти. Проте лідери країн Балтії готуються до можливого послаблення участі США в обороні Європи.
 
Науседа каже, що країнам Балтії потрібен план А, Б і В, оскільки вирують питання щодо зобов'язань США перед Європою.
 
"Американці йдуть. Ми всі повинні усвідомити це та змиритися з цим", - заявив один із високопоставлених балтійських чиновників.
 
Балтія може стати першою ціллю у разі масштабної ескалації. Незважаючи на гарантії НАТО, країни регіону вже зараз вимагають більше конкретики щодо захисту від союзників.

 

Литвавійна в Україніросія окупанти

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