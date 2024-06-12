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Країнам НАТО слід бути готовими до затяжної війни з росією – аналітики CSIS

12 червня 2024, 13:13
Країнам НАТО слід бути готовими до затяжної війни з росією – аналітики CSIS
Припускають, що росія може атакувати країни НАТО в найближчі 2-8 років.

Країнам-учасницям НАТО слід бути готовими до сценарію затяжної війни з росією.

Про це йдеться в опублікованій доповіді аналітиків Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), що базується у Вашингтоні.

Згідно з документом, державам НАТО необхідно нарощувати оборонні витрати та зміцнювати свій військово-промисловий потенціал.

"Дії росії в Україні підтвердили побоювання багатьох, що диктатор путін намагатиметься продовжити сталінське підкорення російського ближнього зарубіжжя. Війна свідчить про те, що в осяжному майбутньому виправданий найгірший сценарій щодо "максимальних намірів" росії, якими історично керувалося НАТО. Очевидна схильність путіна до агресії, ризику та стратегічних прорахунків робить його небезпечним супротивником, якого важко стримати",  – йдеться у доповіді.

росія зазнала приголомшливих втрат в Україні, але "майже повністю відновила військову структуру" до довоєнного рівня завдяки національній мобілізації та воєнній економіці, яку підтримували Китай, Іран і Північна Корея. Крім України, росія погрожує ядерною зброєю НАТО та посилює гібридні загрози по всій Європі. 

Із доповіді також випливає, що кілька європейських лідерів попередили, що росія може атакувати союзників по НАТО протягом трьох, чотирьох, п'яти або восьми років. Китай не лише допомагає російській армії відновлюватися, але перспектива скоординованої агресії між Москвою та Пекіном має багато наслідків для НАТО – найсерйознішим є наслідки для позиції сил США в Європі.

У доповіді зазначається, що найімовірніший сценарій конфлікту – наступ росії у Прибалтиці. І це буде "стрімке захоплення територій".

"Баланс сил у цьому регіоні різко змінюється на користь росії.Будь-яка операція НАТО з відновлення втрачених позицій вимагатиме встановлення переваги в повітрі та контролю над Балтійським морем перед тим, як зосередити значні наземні сили", – пояснили експерти.

Аналітики також зазначили, що за останні два роки країни НАТО досягли "значного прогресу" у підготовці до потенційного конфлікту з росією. Це сталося завдяки концепції, ухваленій влітку 2022 року на саміті в Мадриді. У ній росія позначена як головна загроза безпеці. 

війна в Україніросія окупантиНАТО

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