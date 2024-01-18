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Країни Балтії хочуть включити зерно з росії до пакету санкцій ЄС

18 січня 2024, 11:39
Країни Балтії хочуть включити зерно з росії до пакету санкцій ЄС
Фото: gettyimages.com
Балтійські країни підтримують включення російського і білоруського зерна в пакет санкцій Євросоюзу.

Про це заявив міністр транспорту і комунікацій Литви Марюс Скуодіс після зустрічі з латвійським і естонським колегою, пише TV3.lt.

"Країни Балтії підтримали б включення в пакет санкцій ЄС імпорту зерна з росії та Білорусі до Євросоюзу", - сказав Скуодіс.

Вчора він обговорив питання посилення санкцій проти росії і білорусі з міністром клімату Естонії Крістеном Міхалом і міністром транспорту Латвії Каспарсом Брішкенсом. 

"Ми погодилися, що необхідно координувати всі дії один з одним, уникаючи індивідуальних національних ініціатив і продовжувати обмін інформацією з питань транспортного сектору, як зернового, так і іншого" - додав литовський міністр.

Скуодіс також сказав, що транзитом через Литву транспортується мало російського зерна, а більшість - через Латвію, і це – "велика проблема".

В кінці року голова Литовської асоціації виробників зерна Аушріс Маціяускас сказав, що російське зерно у великих обсягах перевозиться транзитом через Латвію, а частина цього зерна потрапляє і до Литви.

Міністр сільського господарства Литви Кястутіс Навіцкас тоді ж не виключив, що російське зерно може бути імпортоване шляхом підробки документів щодо його походження. На думку Навіцкаса, уряд Латвії має вжити заходів.

Мміністр економіки Латвії Віктор Валайніс минулого тижня сказав, що всі санкції, зокрема, національні, повинні мати ефект, тому якщо забороняти ввезення російського зерна — то не просто до Латвії, а на територію всього Євросоюзу. Політик переконаний, що слід спільно продовжити роботу латвійського уряду, Мінземлеробства та Мінекономіки, щоб актуалізувати питання щодо ембарго на російське зерно на рівні ЄС.

 
країни БалтіїРосіяБілорусьзерносанкції

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