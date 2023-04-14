Матеріали:
Теми:

Країни Балтії хочуть зупинити імпорт скрапленого газу з росії

14 квітня 2023, 12:35
Країни Балтії хочуть зупинити імпорт скрапленого газу з росії
Фото: epa/vostock-photo
Міністр енергетики Литви вже обговорив це питання з міністром з питань клімату та енергетики Латвії.

Міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс заявив, що країни Балтії шукатимуть рішення, як зупинити імпорт скрапленого нафтового газу з Росії до країн Балтії, який торік збільшився більш ніж удвічі.

Про це, повідомляє портал Delfi..

За словами міністра, він обговорив це в четвер з міністром з питань клімату та енергетики Латвії Раймондсом Чударсом.

"Ми дійшли єдиної думки, що скраплений нафтовий газ не повинен імпортуватися в три балтійські країни. Це, як я вже сказав, рішення трьох балтійських країн, оскільки європейських санкцій щодо нього немає", – сказав Крейвіс.

"Позиція Латвії також схожа, тому ми будемо шукати спільні рішення, як нам рухатися далі", – додав він.

Наприкінці січня агентство Reuters повідомило, що російський експорт скрапленого газу до країн Балтії торік зріс зі 159 тис. тонн до 331 тис. тонн порівняно з 2021 роком, водночас експорт до Латвії зріс на 77%, до 232 тис. тонн, до Литви – у 8,5 раза, до 72 тис. тонн, а до Естонії – на 42%, до 27 тис. тонн.

газімпортЛитваЛатвіяБалтіявійна в Україніросія окупантискраплений газ

Останні матеріали

Відновленню не підлягає. російський спецназ виснажено, свідчить витік документів Пентагону – Washington Post
Cуспільство
Відновленню не підлягає. російський спецназ виснажено, свідчить витік документів Пентагону – Washington Post
Переклад iPress – 14 квітня 2023, 14:59
Захід підриває український контрнаступ ще до його початку. Наслідок – глобальна війна? – Ендрю А. Міхта
Політика
Захід підриває український контрнаступ ще до його початку. Наслідок – глобальна війна? – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 14 квітня 2023, 11:43
F-16 не виправлять дисбаланс у повітрі. Бо до них треба надто багато всього плюс ракети – Том Купер
Технології
F-16 не виправлять дисбаланс у повітрі. Бо до них треба надто багато всього плюс ракети – Том Купер
Переклад iPress – 13 квітня 2023, 19:58
На винного у інсайдерському витоку таємних матеріалів Пентагону вийшли журналісти. Геймерів давно використовували російські агенти
Політика
На винного у інсайдерському витоку таємних матеріалів Пентагону вийшли журналісти. Геймерів давно використовували російські агенти
Переклад iPress – 13 квітня 2023, 17:24
Наступ України неминучий: під прицілом вся лінія фронту. Чим більше спекуляцій – тим краще – Філліпс О'Брайен
Політика
Наступ України неминучий: під прицілом вся лінія фронту. Чим більше спекуляцій – тим краще – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 квітня 2023, 13:03
Після Бахмута. На що спроможна росія у найближчі місяці – Мік Раян
Політика
Після Бахмута. На що спроможна росія у найближчі місяці – Мік Раян
Переклад iPress – 13 квітня 2023, 10:04
Успішний наступ може завершити війну з росією? Черговий приклад проросійської пропаганди у Foreign Affairs
Політика
Успішний наступ може завершити війну з росією? Черговий приклад проросійської пропаганди у Foreign Affairs
Переклад iPress – 12 квітня 2023, 17:37
Патякання Макрона розлютили союзників України і порадували Пекін. Але французька влада не розділяє його позицію – Washington Post
Політика
Патякання Макрона розлютили союзників України і порадували Пекін. Але французька влада не розділяє його позицію – Washington Post
Переклад iPress – 12 квітня 2023, 13:08
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється