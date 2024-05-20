Країни Балтії повинні вивчити уроки 1939 року, щоб зупинити путіна – The Times

Естонія, як і інші країни Балтії, Польща та Фінляндія, побоюється, що перемога в Україні може підштовхнути росію звернути свою увагу на захід.

Прем'єрка Естонії закликала союзників по НАТО наслідувати приклад її уряду і надіслати більше допомоги Україні, незважаючи на деякі невдачі на полі бою. Виступаючи на конференції з питань безпеки в столиці Естонії Таллінні, Кая Каллас заявила, що її країна взяла на себе зобов'язання витрачати 0,25% ВВП на військову допомогу протягом наступних трьох років, щоб підтримати протидію російському вторгненню.

Про це пише The Times.

В той час як члени НАТО зобов'язуються виконувати контрольні показники оборонних витрат у відсотках від ВВП, лише Естонія пропонує надавати допомогу Україні за аналогічним принципом. Виходячи з обсягів виробництва Естонії, це дорівнювало б зобов'язанню виділяти понад 100 мільйонів доларів щороку.

"Якби всі країни робили так само, це призвело б до перемоги України. Україна воює, втрачає життя — єдине, що вони просять від нас, це перерозподіл ресурсів", — сказала вона.

Естонія, як і інші країни Балтії, Польща та Фінляндія, побоюється, що перемога в Україні може підштовхнути росію звернути свою увагу на захід. Вони терміново намагаються переконати інші європейські країни в необхідності підтримати Україну фінансово і військово, а також посилити оборонну підготовку у себе вдома.

Військові Естонії просять уряд знайти додаткові 1,5 мільярда євро на "розумні" боєприпаси великої дальності, які зможуть вражати російські війська на відстані до 200 кілометрів. Це було б додатковою витратою в оборонному бюджеті країни, який становить 3,2% ВВП, що є одним з найвищих показників в НАТО як частка національного доходу.