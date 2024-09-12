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Країни Балтії закликали НАТО посилити протиповітряну оборону – Bloomberg

12 вересня 2024, 17:31
Країни Балтії закликали НАТО посилити протиповітряну оборону – Bloomberg
Фото: Економічна правда
Відомо, що нещодавно російські безпілотники впали на території країн-членів НАТО.
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур закликав НАТО покращити протиповітряну оборону країн-членів, які межують з рф, через критичну нестачу протиракетних сил та засобів дальнього радіуса дії в Альянсі.
 
Про це пише Bloomberg.
 
У виданні зазначили, що здатність протистояти балістичним ракетам є однією з найбільших прогалин в обороні членів Альянсу. Зокрема зброя великої дальності, така як система Patriot, кілька одиниць якої союзники по НАТО передали Україні, також є дуже дорогою. 
 
"Очевидно, що прикордонні країни перебувають у найбільш критичній ситуації. Якщо прикордонні країни будуть захищені, то, безумовно, Берлін і Париж також будуть у значно більшій безпеці", - наголосив він в інтерв'ю Bloomberg.
 
У матеріалі нагадали, що в липні штаб-квартира НАТО надіслала своїм країнам-членам пропозиції щодо нових оборонних сил та засобів, ухвалення яких в масштабах усього Альянсу очікується в другій половині 2025 року. 
 
Зокрема нагальність отримання засобів ППО була оголошена на вихідних, коли два російські безпілотники впали на територію Латвії та Румунії. Тоді у Латвії заявили, що здатність країни виявити дрони у своєму повітряному просторі є обмеженою. Водночас міністр оборони країни Андріс Спрудс закликав до посилення присутності Альянсу під час зустрічі з високопосадовцями НАТО.
 
Своєю чергою міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас запропонував розширити повноваження повітряного нагляду НАТО в країнах Балтії, аби дозволити винищувачам "негайно злітати і знищувати безпілотники".
 
Водночас на минулому тижні головнокомандувач збройних сил Естонії Андрус Меріло закликав уряд закупити додаткові боєприпаси на суму 1,6 млрд євро, аби мати змогу завдавати ударів на більші відстані. За його словами, без цієї зброї військовий конфлікт з рф означатиме "катастрофічні втрати", передає ERR.

 

НАТОППОвійна в Україніросія окупанти

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