Країни Балтії закликали НАТО посилити протиповітряну оборону – Bloomberg

Відомо, що нещодавно російські безпілотники впали на території країн-членів НАТО.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур закликав НАТО покращити протиповітряну оборону країн-членів, які межують з рф, через критичну нестачу протиракетних сил та засобів дальнього радіуса дії в Альянсі.

У виданні зазначили, що здатність протистояти балістичним ракетам є однією з найбільших прогалин в обороні членів Альянсу. Зокрема зброя великої дальності, така як система Patriot, кілька одиниць якої союзники по НАТО передали Україні, також є дуже дорогою.

"Очевидно, що прикордонні країни перебувають у найбільш критичній ситуації. Якщо прикордонні країни будуть захищені, то, безумовно, Берлін і Париж також будуть у значно більшій безпеці", - наголосив він в інтерв'ю Bloomberg.