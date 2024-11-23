Країни Балтії закликають НАТО посилити підтримку України

Литва, Естонія та Латвія вважають, що безпека східного флангу Європи залежить від України.

Прем'єр-міністри трьох балтійських держав на зустрічі у Вільнюсі закликали союзників по НАТО збільшити розміри допомоги Україні, яка продовжує відбивати агресію з боку рф.

Про це пише DW.

"Необхідно посилити нашу підтримку України, щоб вона змогла не тільки вижити, а й була в змозі розгорнути ситуацію на свою користь, перш ніж розпочати переговори", - заявила в п'ятницю, 22 листопада, прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте після зустрічі з колегами з Естонії та Латвії Крістеном Міхалом та Евікою Силінею.

Безпека України, східного флангу НАТО та Європи безпосередньо залежить від перемоги України, а також її євроатлантичної інтеграції, наголосили глави урядів усіх трьох країн ЄС та НАТО.

Шимоніте, Міхал та Силіня заявили також, що країни НАТО мають ще значніше збільшити військові витрати.

"Необхідно зробити три відсотки ВВП або навіть більше нижньою межею оборонних витрат членів альянсу, а не верхньою", - переконані вони.

Офіційною метою НАТО є доведення витрат на оборону до рівня щонайменше 2 відсотків ВВП. Усі країни Балтії вже витрачають на ці цілі понад 3 відсотків валового внутрішнього продукту, оскільки розуміють небезпеку, яка йде від росії.

Нагадаємо, країни НАТО, які є сусідами росії по кордону, домовилися створити так звану стіну дронів для захисту своїх кордонів, повідомила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

"Це абсолютно нова річ — стіна дронів, що простяглася від Норвегії до Польщі. Метою є використання дронів та інших технологій для захисту наших кордонів від недружніх країн та запобігання контрабанді", - сказала Білотайте.

Стіна дронів означатиме, що кордон контролюватимуть безпілотні літаки, а системи боротьби з дронами зупинять потенційні повітряні цілі з ворожих країн.