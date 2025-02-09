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ПОЛІТИКА

Країни Балтії завершили процес відключення від російської енергосистеми

09 лютого 2025, 18:57
Країни Балтії завершили процес відключення від російської енергосистеми
Фото: з вільного доступу
Країни Балтії інтегрувалися у внутрішній енергетичний ринок ЄС завдяки приєднанню до європейської континентальної мережі через Польщу.

Естонія, Латвія і Литва повністю синхронізувалися з європейською енергомережею, відʼєднавшись від енергетичної системи росії та білорусі.

Про це повідомила Європейська комісія.

Країни Балтії інтегрувалися у внутрішній енергетичний ринок ЄС завдяки приєднанню до європейської континентальної мережі через Польщу.

Синхронізація країн Балтії з електромережею ЄС — це проєкт, який підтримувала Єврокомісія впродовж останніх 15 років і надала на це €1,23 мільярда грантів від Connecting Europe Facility. Це покрило більшість інвестиційних витрат. Проєкт реалізували на 10 місяців раніше, ніж було заплановано.

"Останні лінії електропередачі з росією та білоруссю тепер будуть демонтовані. Ці ланцюги ліній електропередач, що з’єднують країни Балтії з ворогуючими сусідами, підуть у минуле. Це свобода. Свобода від погроз і шантажу", — заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Естонія, Латвія і Литва залишалися останніми державами-членами ЄС, чиї електромережі повністю працювали в системі росії та білорусі — у ній частота електроенергії централізовано контролювалася москвою, а це робило країни Балтії уразливими для російської енергетичної зброї. Тепер вони отримали повний контроль над власними електромережами.

ПольщаЛитваЛатвіяенергетикаЕстоніяелекроенергія

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