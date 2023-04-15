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ПОЛІТИКА

Країни G7 домовилися прискорити відмову від викопного палива

15 квітня 2023, 16:16
Країни G7 домовилися прискорити відмову від викопного палива
"Велика сімка" також каже, що більше не має бути нових вугільних електростанцій".

Міністри енергетики країн "Великої сімки" погодилися прискорити поетапну відмову від викопного палива, але не змогли укласти угоду про терміни відмови від вугілля.

Про це заявила міністр енергетики Франції Аньєс Паньє-Рюнаше, повідомляє  Bloomberg.

Паньє-Рюнаше виступила в кулуарах зустрічі міністрів енергетики та довкілля країн "Великої сімки" у північному японському місті Саппоро, яка триватиме до неділі. Міністри обговорюють спільне комюніке, в якому викладається підтримка з боку найрозвиненіших економік світу для глобального енергетичного переходу.

"Велика сімка" вперше заявляє, що ми маємо прискорити поетапну відмову від усіх видів викопного палива, - заявила Паньє-Рюнаше журналістам. - "Велика сімка" також каже, що більше не має бути нових вугільних електростанцій".

"Велика сімка" оголосила себе лідером глобальної місії із знеуглерожування, і це комюніке посилає важливий політичний сигнал, який задає тон для обговорень щодо енергетики та клімату до кінця року. Тим не менш, нездатність домовитися про терміни відмови від вугілля може послабити рішучість напередодні важливого кліматичного саміту ООН у Дубаї наприкінці цього року - COP 28 - де майже 200 країн домовлятимуться про поступову відмову від викопного палива.

За словами Паньє-Рюнаше, G7 також закликає до прискорення впровадження відновлюваних джерел енергії. План, що знаходиться у розробці, буде спрямований на потроювання потужності сонячної енергетики та збільшення виробництва офшорної вітрової енергії у сім разів порівняно з рівнем 2021 року по всій групі до кінця цього десятиліття.

Минулого року "Велика сімка" пообіцяла "припинити нову пряму державну підтримку міжнародного сектору енергетики, що працює на викопному паливі, до кінця 2022 року, за винятком обмежених обставин, чітко визначених кожною країною, які відповідають межі потепління на 1,5 градуса. Але це не завадило деяким членам продовжувати фінансувати нове виробництво викопного палива.

У більш ранніх проектах комюніке для міністрів Японія закликала до підтримки інвестицій у розвідку та видобуток ЗПГ та природного газу. Міністр енергетики Франції заявила, що було досягнуто компромісу, який "непрямо означає, що ми не можемо інвестувати у розвідку нових газових потужностей".

Паньє-Рюнаше сказала, що країни G7 все ще ведуть переговори про способи скорочення викидів транспортних засобів, не вдаючись до подробиць.

паливоG7

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