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ПОЛІТИКА

Країни G7 готують посилення тиску на росію у разі продовження агресії

17 березня 2025, 21:51
Країни G7 готують посилення тиску на росію у разі продовження агресії
путін, ймовірно, не зацікавлений в припиненні вогню. Тому G7 розглядає подальші дії.

Країни "Великої сімки" (G7) готують подальші кроки для тиску на росію. Їх застосують, якщо російський диктатор путін не погодиться на припинення вогню в Україні.

Про це заявив глава МЗС Великої Британії Девід Леммі, пише The Guardian.

За словами Леммі, міністри закордонних справ країн G7 знайшли спільну мову під час зустрічі в Канаді минулого тижня, попри попередні заяви, що це буде неможливо.

Він зазначив, що пропозиція про припинення вогню зараз на столі. Оскільки "Україна серйозно налаштована на мир", тепер все залежить від відповіді російського лідера путіна.

"Тепер на черзі путін, він повинен дати відповідь, він повинен вибирати. Ви серйозно налаштовані, пане путін, на мир? Чи зупините ви бойові дії? Чи будете ви тягнути час і грати в ігри, декларуючи припинення вогню, одночасно завдаючи ударів?. Якщо ви серйозні, доведіть це повним і безумовним припиненням вогню зараз", - підкреслив глава МЗС Британії.

Однак Леммі вважає, що путін, ймовірно, не зацікавлений в припиненні вогню. Тому G7 розглядає подальші дії.

"Якщо путін не виконає, і я маю сказати, що поки я не бачу жодних ознак, що він готовий, зустріч G7 допомогла нам підготувати інструменти для того, щоб змусити росію серйозно вести переговори. Ми не чекаємо на кремль. Якщо вони відхилять припинення вогню, ми маємо ще козирі, які можемо розіграти", - підкреслив міністр.

Леммі додав, що санкцій G7 на слабку економіку росії мають "безпрецедентний вплив": соціальні витрати знижуються, інфляція та відсоткові ставки досягають неймовірних рівнів. Але на цьому країни "Великої сімки" не зупиняться, якщо буде потреба.

"У Канаді ми обговорювали, де ми можемо ще більше націлюватися на їхні енергетичні та оборонні сектори, посилити тиск на доходи від нафти та використовувати заморожені російські активи", - розповів Леммі.

Разом з тим він запевнив, що G7 одночасно продовжить підтримку України.

Канада, яка цього року головує в "Групі семи", прийматиме саміт у Кананаскісі, що в західній канадській провінції Альберта, 15-17 червня.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні запросив президента України Володимира Зеленського на саміт "Групи семи", який відбудеться у червні 2025 року в канадській провінції Альберта.

війнаВладімір ПутінсанкціїКанадаG7БританіяДевід Ламмі

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