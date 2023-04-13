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ПОЛІТИКА

Країни G7 можуть запровадити санкції щодо діамантів російської алмазодобувної компанії – ЗМІ

13 квітня 2023, 12:40
Країни G7 можуть запровадити санкції щодо діамантів російської алмазодобувної компанії – ЗМІ
Фото: з вільного доступу
Санкції стосуватимуться діамантів вагою 1 карат.

У травні цього року країни G7 введуть нові санкції щодо великих діамантів в один карат, отриманих від російської алмазодобувної компанії "Алроса".

Про це повідомляє The Economic Times.

Видання зазначає, що обмеження можуть ввести 19-21 травня під час зустрічі в Японії напередодні ювелірної виставки у Лас-Вегасі, що відбудеться в червні. Санкції стосуватимуться діамантів вагою 1 карат.

"Щойно санкції набудуть чинності, виникне невизначеність щодо зайнятості майже трьох мільйонів робітників у Сураті, алмазному центрі Індії, де огранюють дев'ять із десяти алмазів у світі", – зауважує The Economic Times.

Раніше повідомлялось, що Польща та країни Балтії відправлять до ЄС свої ідеї щодо нового пакету санкцій проти росії.

G7санкціі проти росії

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