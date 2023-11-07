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Країни G7 на зустрічі в Токіо обговорять "повітряний щит" України

07 листопада 2023, 09:55
Країни G7 на зустрічі в Токіо обговорять
Голова МЗС Німеччини пропонує працювати над створенням щита протиповітряної оборони України.

Країни G7 на зустрічі у Токіо, яка розпочнеться 7 листопада, обговорять низку питань, в тому числі й ті, що стосуються України.

Про це повідомила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок, повідомляє Укрінформ.

Вона зазначила, що Україна є і залишається на першому місці порядку денного G7.

"Для нас у Європі, а також для G7 загалом на кону стоїть неймовірно багато: якщо ми зараз видихнемося у підтримці України, путін безжально цим скористається — із жахливими наслідками для людей в Україні та Європі", - сказала Бербок.

Пані дипломат зауважила, що країни в інших регіонах світу також зроблять з цього неправильні висновки, тому важливо, що країни "сімки" продовжували рішучу та всебічну підтримку України.

Бербок закликала міжнародну спільноту разом працювати над створенням щита протиповітряної оборони України.

 

допомога арміїППОвійна в Україніросія окупантиG-7

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