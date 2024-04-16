Країни G7 підтвердять повну підтримку України в протистоянні агресії рф – Reuters

Очікується, що остаточне рішення буде прийнято на саміті лідерів G7 у червні.

Цього тижня на зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 будуть домінувати теми війни рф проти України та загострення на Близькому Сході, заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні.

Про це повідомляє Reuters.

Під час зустрічі на острові Капрі 17-19 квітня міністри G7 представлять єдиний фронт, вимагаючи припинення вогню в Секторі Гази, а також деескалації напруженості між Ізраїлем та Іраном.

Глави МЗС США, Італії, Німеччини, Японії, Франції, Великої Британії й Канади також підтвердять повну підтримку України у протистоянні агресії рф.

"Зараз нелегко. Але я думаю, що дипломатія має вирішальне значення. Наша міжнародна позиція дуже чітка. Ми єдині. Це має вирішальне значення", - сказав Таяні напередодні триденної зустрічі міністрів.

Але єдиної позиції недостатньо для досягнення миру як в Україні, так і на Близькому Сході. Ізраїль опирається неодноразовим закликам зупинити наступ Секторі Гази, в той час як в Україні імпульс на полі бою зміщується на користь рф, поки Захід не може надати Києву необхідну зброю.

На зустрічі глав МЗС G7 також будуть присутні генсек НАТО Єнс Столтенберг і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Якщо Україна зазнає поразки, досягти угоди буде неможливо. Поразка не є хорошим мостом до миру. Для цього нам потрібно підтримати Україну. Але кінцева мета - це мир. Мир зі справедливістю. Справедливість, росія за межами України", - сказав Таяні.

Підкресливши, що Захід сам по собі не може чинити достатній тиск на росію, щоб покласти край війні, глава МЗС Італії сказав, що необхідно залучити Китай.

"Якщо ви хочете досягти миру, нам потрібна також участь Китаю. Китайці - друзі росії", - зазначив він.

Сполучені Штати запропонували G7 розглянути шляхи використання близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, що зберігаються на Заході, для допомоги Києву. США, Канада і Велика Британія підтримують конфіскацію активів рф, але країни ЄС не бажають цього робити, оскільки це створило б небезпечний правовий прецедент.

"На політичному рівні ми не проти (цього). Але я думаю, що нам потрібно вивчити, чи це можливо”, - пояснив Таяні, додавши, що без правової бази було б помилкою рухатися вперед у цьому питанні.

Очікується, що остаточне рішення буде прийнято на саміті лідерів G7 у червні.

Перша сесія зустрічі в середу, 17 квітня, ввечері буде присвячена Газі та Ірану, а ситуація в Червоному морі обговорюватиметься в четвер, 18 квітня, вранці. Перед тим, як перейти до обговорення війни рф проти України, міністри розглянуть шляхи зміцнення зв'язків з Африкою.

Італія визначила Африку одним із пріоритетів на рік свого головування в G7, заявивши, що розвиток економічного добробуту на континенті є життєво важливим для запобігання масової міграції до Європи в найближчі роки.

Завершальна сесія в п'ятницю, 19 квітня, вранці буде присвячена переговорам щодо Азії.

"Ми за статус-кво в Китаї, в Тайбеї (Тайвань). Ми хочемо миру", - сказав італійський міністр.