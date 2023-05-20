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Країни G7 погодилися з необхідністю продовжувати підтримувати Україну – Шольц

20 травня 2023, 20:27
Країни G7 погодилися з необхідністю продовжувати підтримувати Україну – Шольц
Фото: Главком
Йдеться про гуманітарну та фінансову підтримку, а також постачання зброї.

Україна стала одною з головних тем обговорення лідерів групи G7 в японській Хіросимі, де було досягнуто згоди щодо продовження підтримки України стільки, скільки буде потрібно.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц за результатами першого дня зустрічі лідерів групи 20 травня, передає Укрінформ.

"Ми тут ще раз запевнили, що будемо надавати Україні необхідну підтримку, доки це буде необхідно: гуманітарно, фінансово, а також постачанням зброї. Це широкий консенсус, який країни G7 знайшли з цього питання. Це також важливо, тому що консенсус також містить меседж, що справедливий мир можливий лише в тому випадку, якщо росія зрозуміє, що вона повинна припинити цю війну і вивести війська", - заявив Шольц журналістам.

Канцлер додав, що йдеться про глобальну підтримку України, що "всі до цього готові". 

Він зауважив, що страшна війна, яку розв'язала росія, жертвами якої стала неймовірна кількість людей, яка принесла Україні неймовірні руйнування, має наслідки й для всього світу.

Шольц привітав участь у саміті Президента України Володимира Зеленського, з яким він провів "дуже інтенсивні переговори" нещодавно в Берліні. За його словами, відбулися добрі консультації і є конкретні домовленості щодо подальших санкцій проти рф.

"Дуже важливо, щоб ми зробили все можливе для подальшого вдосконалення вже розроблених санкцій, спрямованих на те, щоб утримати росію від продовження цієї війни. Це розуміння, якого ми тут, по суті, досягли", - сказав очільник німецького уряду.

Він уточнив, що пакет європейських санкцій обговорюється окремо в рамках Євросоюзу.  

Шольцвійна в Україніросія окупантипідтримка УкраїниСаміт G7

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