Країни G7 працюють над схемою боротьби з викраденням українського зерна – ЗМІ
Країни "Великої сімки" працюють над схемою, яка б дозволила стримувати крадіжку українського зерна росіянами.
Про це заявив молодший міністр із питань продовольства й сільського господарства уряду Великої Британії Марк Спенсер, пише Reuters, The Guardian.
На конференції Міжнародної ради з питань зерна в Лондоні Спенсер заявив, що Британія відіграє провідну роль у схемі відстеження зерна з України, а країни G7 також тісно співпрацюють з Україною в цьому питанні.
"Ми вважаємо, що хімічна ідентифікація буде ефективним засобом стримування подальшої крадіжки українського зерна", - розповів Спенсер.
Нагадаємо, ще у травні минулого року українські чиновники заявляли про те, що росія краде зерно на тимчасово окупованих територіях нашої країни. Цю інформацію, зокрема, підтверджував глава МЗС України Дмитро Кулеба.