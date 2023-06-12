Країни G7 працюють над схемою боротьби з викраденням українського зерна – ЗМІ

Британія відіграє провідну роль у схемі відстеження зерна з України, а країни G7 також тісно співпрацюють з Україною в цьому питанні.

Країни "Великої сімки" працюють над схемою, яка б дозволила стримувати крадіжку українського зерна росіянами.

Про це заявив молодший міністр із питань продовольства й сільського господарства уряду Великої Британії Марк Спенсер, пише Reuters, The Guardian.

На конференції Міжнародної ради з питань зерна в Лондоні Спенсер заявив, що Британія відіграє провідну роль у схемі відстеження зерна з України, а країни G7 також тісно співпрацюють з Україною в цьому питанні.

"Ми вважаємо, що хімічна ідентифікація буде ефективним засобом стримування подальшої крадіжки українського зерна", - розповів Спенсер.

Нагадаємо, ще у травні минулого року українські чиновники заявляли про те, що росія краде зерно на тимчасово окупованих територіях нашої країни. Цю інформацію, зокрема, підтверджував глава МЗС України Дмитро Кулеба.