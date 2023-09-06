Країни G7 відклали перегляд цінової межі для російської нафти – Reuters

російські виробники знайшли способи продавати нафту, використовуючи менше західних суден і страхових послуг, що ускладнює Заходу забезпечення дотримання цінового обмеження.

Країни "Великої сімки" (G7) і союзники відклали регулярні перегляди схеми обмеження цін на російську нафту, хоча більшість російської нафти торгується вище ліміту через зростання світових цін.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає агентство, російські виробники знайшли способи продавати нафту, використовуючи менше західних суден і страхових послуг, що ускладнює Заходу забезпечення дотримання цінового обмеження, оскільки компанії, які сприяють торгівлі, знаходяться за межами їхньої компетенції.

Країни G7 разом з ЄС та Австралією запровадили механізм обмеження цін на російську нафту в грудні минулого року, а з лютого було обмеження на нафтопродукти. Спочатку країни ЄС погодилися переглядати верхню межу цін кожні два місяці і коригувати її за необхідності, тоді як G7 переглядатиме "при необхідності".

Однак G7 не переглядала обмеження з березня, і чотири анонімні джерела, знайомі з політикою G7, заявили, що у групи немає безпосередніх планів щодо коригування схеми.

"У червні чи липні велися переговори щодо проведення перегляду або, принаймні, розмови про це, але офіційно цього не сталося", - повідомило одне з дипломатичних джерел.

Джерела повідомили, що, хоча деякі країни ЄС були зацікавлені у перегляді, вони зазначили, що у США та членів G7 мало бажання вносити зміни.

Майбутня Генеральна Асамблея ООН, яка відбудеться пізніше цього місяця, може стати неофіційною платформою для переговорів щодо обмеження.

Цей механізм дозволяє третім країнам купувати російське паливо, використовуючи західне страхування суден, якщо є докази, що покупка не перевищує ціновий ліміт 60 доларів за барель сирої нафти, 45 доларів за барель важкого палива і 100 доларів за барель легкого палива, такого як бензин і дизельне паливо.

Ідею було висунуто Вашингтоном, щоб скоротити доходи Москви на тлі її війни з Україною,

Міністерство фінансів росії заявило, що середня ціна на її флагманський сорт нафти марки Urals у серпні відновилася в середньому до 74 доларів за барель, що набагато перевищує верхню межу 60 доларів за барель.

росія була змушена скоротити експорт нафти та нафтопродуктів відразу після введення цінового обмеження, оскільки вона щосили намагалася знайти достатньо суден для перевезення всієї своєї продукції.

Хоча в даний час для перевезення російської нафти використовується в основному "тіньовий флот" танкерів з неясними власниками, західні судна, як і раніше, беруть участь у перевезенні продукції, оскільки їх важче контролювати, повідомило джерело в галузі.

За даними LSEG, російська нафта торгується вище за граничний рівень з середини липня і в даний час на російських сирих терміналах торгується на рівні близько 67 доларів за барель. російські нафтопродукти, такі як мазут та дизельне паливо, також перевищили свої ліміти.